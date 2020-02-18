上市、櫃企業營運快報

1.記憶體設計廠晶豪科接單傳捷報，獲百度旗下小度在家帶屏的智慧音箱X8音頻放大器訂單。

2.經濟部今天發布108年第4季的電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額，3項營業額均創下歷年單季新高，年增分別為12.0%、0.8%、8.2%。

3.台灣期貨交易所總經理黃炳鈞表示，期交所將於20日下午召開董事會，屆時代理董事長一職明朗後，將報請主管機關核備。

4.代工廠和碩17日董事會決議通過以1.5億美元（約新台幣45億元）投資設立越南子公司，美系外資推估最快將於2021年投產，可能生產尚未被加徵關稅的消費性電子產品。

和碩股價今天下跌0.6元開出，截至10時，盤中低點到64.4元、跌幅逾2.1%，成交量超過2100張。

5.行政院長蘇貞昌今天表示，立法院本會期優先法案就是防疫紓困特別條例和特別預算，「現在優先中的優先就是防疫」，防疫就是要先通過防疫特別條例，防疫特別條例通過後，就是防疫的特別預算，現在「萬事莫如防疫急」。

6.一年一度阿里山花季將於3月10日展開，至4月10日截止，為期32天。公路總局今（18）日表示，已經和「林務局嘉義林區管理處、交通部觀光局阿里山國家風景區管理處、嘉義縣政府及客運公司」等單位合作，將於花季期間的例假日進行交通管制，共同規劃「遊客總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。

7.農曆春節過後的1月底，武漢肺炎疫情開始延燒，鴻海董事長劉揚偉主導召開會議決定自產口罩，規劃在土城頂埔廠區設首條生產線，並自製部分設備，在台生產口罩輪廓浮現。

不過，知情人士指出，鴻海在台首條口罩生產線雖蓄勢待發，但醫用級口罩還需要經過衛福部的認證許可，且因為生產口罩的原物料目前是由主管機關管控，如何撥用給鴻海生產仍需中央政府協助。

8.看好車用面板市場，群創光電預計3月將分割車用顯示面板部門，成立群豐駿公司。不過卻引發強迫員工轉職爭議，群創今天表示，員工可以自由選擇是否轉職，後續會強化內部溝通。

9.記憶體製造廠旺宏去年第4季歸屬母公司淨利新台幣7.54億元，季減59%，每股純益0.41元。總經理盧志遠表示，受武漢肺炎影響，今年產品報價走勢撲朔迷離。

10.京城銀 （2809） 今（18）日召開法說會，董事長戴誠志表示，目前法定盈餘公積已超越法定的資本額門檻，但須衡量整體環境及銀行營運風險，能否運用淨值、有多少ROE可交付給股東。明年股利發放能否增加，需視今年整體營運狀況而定，是較重要的討論議題。

董事長戴誠志認為債市投資獲利不易，京城銀對此拉長債券持有時間，爭取更多時間停看聽、等待更好的投資時機。至於股市看法則相對樂觀，認為在衡量新冠肺炎疫情影響後，可適時投資布局台股。

11.新冠肺炎疫情延燒，新北市民政局20日依傳染病防治法與中央流行疫情指揮中心規定，再公布應居家檢疫2失聯者姓名「郭富文」、「管永安」，盼全民協尋。

12.日系外資針對新型冠狀病毒對於智慧機產業的衝擊提出最新看法，外資認為，大陸市場首當其衝，預計2020年大陸智慧型手機內需量將自4億支、削減至3.5億支，且受到大陸市場的影響，也將2020年全球5G智慧型手機量從原先預估的2.58億支、減少到2.23億支。