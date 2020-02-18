類股氣勢飛騰 22檔脫鏈強漲

台股今（18日）加權股價指數收盤報11648.98點，跌114.53點，跌幅0.97％，成交量為1387.75億。

新冠肺炎衝擊全球市場，在中國大陸多地區無法順利復工下，蘋果也成了這場疫情的受災戶，供應鏈復工率低、需求下滑，使得蘋果財測難得預測，蘋果概念股：台積電、大立光、鴻海今走弱震盪，早盤一開便有看出明顯的下探。

與蘋果不同，由於面板廠前段產能仍在台灣、韓國，因此不受無法復工影顯，這也使得面板雙雄友達、群創在此波肺炎衝擊中不僅不受波及，還因此而受惠。

今日類股除汽車、電子、不含金、半導體低於大盤外，其餘個股氣勢個漲，皆將大盤狠狠甩開。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅較大股票有11檔，前10名東森 (2614)漲停，圓剛 (2417)、晶相光 (3530)、銘異 (3060)、捷泰 (6165)、圓展 (3669)、陽明 (2609)、台表科 (6278)、茂矽 (2342)及倫飛 (2364)。

跌幅較明顯的僅４檔，股票跌幅前10名為美德醫療-DR (9103)跌停，華擎 (3515)、天瀚 (6225)、吉祥全 (2491)、力銘 (3593)、台郡 (6269)、南亞科 (2408)、大立光 (3008)、嘉基 (6715)及泰鼎-KY (4927)。

上市成交量前10名個股為群創 (3481)、友達 (2409)、台積電 (2330)、神達 (3706)、東森 (2614)、聯電 (2303)、旺宏（2337）、中信金 (2891)、敦泰 (3545)及華新科 (2492)。

上櫃有12檔股票有5％漲幅，其中前10名為智晶 (5245)漲停，橙的 (4554)、達爾膚 (6523)、高端疫苗 (6547)、擎邦 (6122)、兆遠 (4944)、上揚 (6222)、凱鈺 (5468)、萬潤 (6187)及駿熠電 (3642)。

上櫃跌幅較大的前10名分別為中茂 (5205)跌停，永利聯合 (8080)、宇峻 (3546)、倚強股份 (3219)、環瑞醫 (4198)、恩得利 (1333)、世紀 (5314)、森寶 (3489)、合邦 (6103)及精確 (3162)。

上櫃成交量前10名個股為中美晶 (5483)、穩懋 (3105)、信昌電 (6173)、威剛 (3260)、原相 (3227)、合晶 (6182)、廣運 (6125)、高端疫苗 (6547)、 精材 (3374)及環球晶 (6488)。

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