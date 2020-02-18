今日焦點股 重點摘要

今(2/18)日熱門焦點股如下：

1.高端疫苗今無町大盤開低，向下修正，反而是開高走高，強勢漲停板，表現搶眼。

公司17日宣布已與美國國衛院（NIH）完成合作合約簽署，共同開發武漢肺炎（COVID-19）疫苗，高端表示，預計最快今年上半年完成動物試驗，下半年啟動人體臨床試驗。

高端疫苗16日與NIH完成簽約，今天隨即召開記者會宣布，總經理陳燦堅表示，高端疫苗是NIH繼Moderna後第2家合作的公司；美國國衛院將提供其最新研發的武漢肺炎（COVID-19）候選疫苗與相關生物材料，提供高端疫苗在台灣進行動物試驗，以做為評估人體臨床試驗及開發新一代疫苗的重要依據。目前已安排合乎生物安全規範的動物活體實驗室，將開始執行動物試驗。

高端疫苗執行副總李思賢表示，此次美國NIH所開發的COVID-19候選疫苗，是採用NIH過去針對SARS、MERS-CoV所建立的冠狀病毒抗原製備平台（基因重組棘蛋白表達系統）進行開發，並藉由過去MERS疫苗的開發經驗，快速建立了COVID-19疫苗製備與動物試驗設計。

李思賢指出，美國NIH也正在同步執行各項臨床前試驗，以準備盡速展開人體臨床試驗，美國NIH評估本項產品有機會在今年第2至3季啟動人體臨床試驗。高端疫苗將積極諮詢官方主管機關，力拚今年上半年完成動物試驗，並規劃執行在台灣的人體臨床試驗，以驗證COVID-19候選疫苗的安全性與療效。

高端疫苗為美國NIH在亞洲地區的重要防疫與研發夥伴，合作項目包含登革熱疫苗、茲卡疫苗等開發案。陳燦堅表示，基於過去長期合作關係，當新疫情爆發後，雙方立即展開協商，在短短20天內即簽訂合作合約。

陳燦堅指出，美國NIH為全球最大型的生物醫學研究機構。

NIH旗下的國家過敏和傳染病研究所（NIAID）是全球最重要的公衛研究單位，也是目前全球針對武漢肺炎（COVID-19）疫苗開發速度最快的研發單位。

世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（中央社）

2.儘管新型冠狀病毒疫情衝擊首季終端智慧型手機消費市場，但長線來說，5G換機潮依舊存在，近日市場就傳出聯發科(2454)對手高通動作頻頻，疑似祭出降價策略，不排除藉此搶下第二季過後的OPPO、Vivo大筆訂單，威脅聯發科營運，受到首季營運保守，加上高通出招下，聯發科今股價壓低震盪，跌幅一度近1%。

聯發科與高通在5G上持續較勁，聯發科在5G策略上重兵鎖定SoC(系統單晶片)，高通在SoC上則是以Snapdragon 765系列為主，近來市場傳出，高通在價格上更有彈性，疑似祭出降價策略，盼藉此搶下第二季過後的OPPO、Vivo大筆訂單，這無疑對聯發科是一大威脅，故也有美系外資認為，聯發科恐需降價20%，方可以增加競爭優勢。

受到新型冠狀病毒影響，聯發科第一季財測預估營收預估介於550~602億元，季成長-7%~-15%，營業毛利率落在40.5~43.5%，毛利率展望較先前預估值來得佳，營業費用率落在32.5%~36.5%。

展望2020年，聯發科認為，受到武漢肺炎影響，短期營運將趨緩，但全年營運成長無虞，在產品線部分，主打中高階市場天機1000產品已量產，預期第二季天機800也將量產，且第三季還會推出更多新款5G SOC晶片，鎖定更一般普及市場，帶動產品市場率，也顯示聯發科行動運算產品線營運逐步加溫，聯發科也預估2020年5G手機約為1.7~2億支，其中大陸約為1~1.2億支。

成長型產品線方面，受惠於藍芽耳機熱賣、ASIC(客製化晶片)接單暢旺，加上AIOT、PMIC(電源管理供應器)也都不小成長，聯發科科預期今年成長型產品將呈現高速成長，至於成熟型產品，也預期穩定成長。（時報資訊 王逸芯）

3.盤中熱門焦點股：

1.華泰(2329)：昨外資買超124張，推升早盤股價逆勢小漲。

2.世紀鋼(9958)：今年離岸風電出貨看旺，三大法人持續擴大買超，帶動早盤股價逆勢續漲至73.4元。

3.東森(2614)：擬定六大發展策略，東森購物今年EPS上看8元，外資持續買超，今早放量強攻約7%、達12.4元。

4.寶雅(5904)：受惠防疫用品銷售熱潮，1月營收續創新猷，外資連日買超，激勵早盤股價一度攻上542元，惟高檔賣壓隨即出籠，股價翻黑反跌2.5%。

5.高端(6547)：新冠肺炎疫苗拚H2人體臨床試驗，早盤放量漲停。

6.晶相光(3530)：1月合併營收繳出年成長逾五成佳績，法人看好漲價效益催升獲利，早盤爆量強漲近8%。

7.陽明(2609)：董座喊話訂單仍在、H1出貨不看淡 ，預估今年有機會V型反轉，早盤走揚逾4.5%，領漲航運類股。

8.神達(3706)：三大法人連2日大買超7633張，晨盤挾大量續高漲逾4%，登32元再刷新波段新高價。

9.華擎(3515)：外資轉賣超，股價昨衝上短波高點後，早盤回檔下跌逾5%。

10.愛普(6531)：內資再度搶進，股價高檔不墜，晨盤上漲逾3%，拚前波124元高價。

11.敦泰(3545)：外資連4日買超1.1萬張，漲幅雖略有收斂，但仍帶量再創31.9元波段高價。

12.聚積(3527)：深圳子公司正式復工，不畏外資再度轉賣超，股價續漲逾3%，突破月、季雙線。

13.貿聯-KY(3665)：佈局東南取得新加坡Speedy全部股權，210元有撐，早盤向上走高1%。

14.致茂(2360)：去年第四季營運旺，每股稅前盈餘約1.98元，多方吃補，成功突破164元壓力區。

15.復盛應用(6670)：陸續開工，客戶訂單狀況佳，後市可望漸入佳境，多方順利朝200元上方續行，早盤漲幅逾2%。

16.裕融(9941)：攻中古車市場奏效，1月營運靚，逆勢走高站穩5日線。

17.智冠(5478)：子公司遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行手遊今登場，宅經濟題材正旺，早盤攻高1%以上。

18.六角(2732)：現金流穩定、疫情衝擊有限，股價未再破底，反彈1%以上。

19.上銀(2049)：亞系外資升評，目標價上修至350元，三大法人連3日擴大買超，早盤漲逾2%。

20.高力(8996)：擬投資新廠，攻雲端伺服器熱交換器系統市場，早盤應聲漲逾6%。

21.中電(1611)：獲外資連4日買超，早盤開平走高、漲逾2%。

22.直得(1597)：三大法人連4日買超，早盤放量開低走高、漲逾6%，突破百元。

23.擎邦(6122)：連獲中油、北市府大單，營運點火，早盤直攻漲停，收復月線。

24.禾伸堂(3026)：產線全位在台灣，不受疫情停工影響，成為被動元件族群中的主動受益者，股價漲3.48%。

25.信昌電(6173)：MLCC及晶片電阻皆在台灣生產，MLCC上游材料介電瓷粉也有7~8成是在台灣生產，不受中國延遲復工影響，股價漲4.32%。

4.代工廠和碩17日董事會決議通過以1.5億美元（約新台幣45億元）投資設立越南子公司，美系外資推估最快將於2021年投產，可能生產尚未被加徵關稅的消費性電子產品。

和碩股價今天下跌0.6元開出，截至10時，盤中低點到64.4元、跌幅逾2.1%，成交量超過2100張。

和碩17日發布重大訊息指出，越南子公司PEGATRON VIETNAM COMPANY LIMITED為直接持有100%子公司，此次投資越南子公司占和碩最近期財務報表中總資產20.89%，歸屬於母公司業主權益95.64%。

美系外資發布研究報告分析，若和碩計劃在越南設廠，從工程時間約需12至15個月推算，最快將於2021年開始投產。

美系外資表示，和碩在中國大陸產能占比約95%，考量近期美中地緣政治關係緊張及武漢肺炎疫情擴散，和碩現在決定布局越南並不讓人意外，至於選擇越南的原因可能包括當地勞工成本相對低廉、基礎設施較完善、已設立零組件產業聚落等，而且地理位置較接近中國大陸。

美系外資指出，雖然和碩並未宣布哪些產品將在越南生產，但考量和碩已針對被加徵關稅的產品提出相關計畫，未來越南廠可能生產尚未被加徵關稅的消費性電子產品，重申和碩「中立」投資評等與目標價73元。（中央社）