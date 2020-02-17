寶雅去年每股賺19.31元 配息17.1元

百貨股王寶雅（5904）再締新猷！繼日前公布2019年合併營收157.88億元，再創歷史新高，年增12.1％，17日再公布2019年稅後淨利18.87億元，年增10.39％；EPS 19.31元，亦高於2018年的17.5元，改寫歷史新高紀錄，表現亮眼。

寶雅17日並公告，董事會決議每股配發17.1元現金股利，亦高於去年的15.75元，再創下寶雅股息配發新高紀錄，配發率達88.56％。除息交易日為3月31日、基準日為4月10日。

此外，寶雅股價也續創歷史新高，17日盤中一度攻上545元漲停價，終場大漲29.5元、收525元，漲幅5.95％。

寶雅表示，2020年仍是快速拓展一年，在「雙品牌」同步展店挹注下，截至今年2月中，全台門市已達235家，其中，寶雅230家、寶家5家。針對今年展店計畫，寶雅預計將開至250家、寶家開至30家，總計全台規模將達280家，可望助攻2020年營收、獲利再創高。

寶雅持續進駐都會核心開店，擴大單店業績，由於美妝連鎖市場同業美華泰在1月底關閉十家店，也使寶雅全台230家規模市場占比，從84％提升至88％，市占率提升。

2020年寶雅展店除搶進麗寶樂園購物中心，也將前進信義區。業界分析，信義區有不少藥妝連鎖選擇捨棄路邊店，前進轉運站與百貨通路設櫃，以搶攻3～5萬人次每日固定商辦人流，信義區路面店釋出亦成寶雅進駐機會。

除美妝及日用品外，寶雅2019下半年跨入五金居家連鎖市場，創立新通路品牌「寶家」，至去年底已快速開出5家店，2020年更準備大張旗鼓加速展店開至30家，可望助攻寶雅合併營收與獲利再創新高。

此外，受惠春節買氣旺及新冠肺炎疫情帶動個人衛生用品大賣，寶雅1月營收達16.31億元，也刷新單月新高紀錄，並較2019年同期成長25.72％。寶雅指出，因應防疫，寶雅春節前後兩波搶購戰均有受惠，也有不少消費者開始到店買明星花露水等含酒精相關抗菌商品。