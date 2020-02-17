上市、櫃企業營運快報

1.繼大田（8924）江西廠獲准復工之後，復盛應用（6670）大陸廠也獲准復工，並在17日開始復工，復盛發言人許廷儀17日表示，在獲得廣東中山市的復工同意函之後，17日將恢復量產，初期的產能不到50％，至於恢復全產能，則要看當地政府的規定。

2.新冠肺炎疫情影響民眾上門看車意願，納智捷汽車祭出車艙健康對策行銷訴求，端出獨家PM2.5空氣濾網配備，納智捷並上市廂式休旅車M7智能影音八人座車款，以90萬元有找的超值價搶客。

3.中和羊毛（1439）17日召開股東臨時會，全面改選董事及獨立董事；結果，漢來集團所提出董事名單，包括侯西峰女兒，學詠股份代表侯嘉麒、祖晟國際黃銘祐及陳建廷、原仲股份許昌。

以及獨立董事前華南金控董事長劉燈城、前總統府資政田弘茂、調鼎法律工場主持律師劉介民等共四董三獨董，全數當選。中和羊毛正式改朝換代，由國揚漢來集團全面掌控。

漢來集團是在2019年12月，透過旗下漢神資產，投資16.23億元入股中和羊毛。

據了解，新的董事會將在17日下午召開，侯嘉麒可望擔任董事長。

4.鴻海創辦人郭台銘1月設質43.6萬張鴻海股票向銀行借款，粗估市值約新台幣402.4億元。預估可質借金額約241.4億元。

5.大陸水泥業1月因農曆春節原本就為業績淡季，沒想到新冠肺炎疫情干擾，使得復工時間拖得更晚。目前大陸基建工程要求將在3月20日復工，預期最慢3月起大陸水泥市場需求將開始顯回溫，但是，觀察大陸多數地區庫容比攀升至65~70%左右的水準，市場需求雖然回溫，但水泥價格仍有下跌的壓力。

6.半導體元件通路商文曄科技董事會通過，將配發現金股利約新台幣2.78元，創下4年來新高，總發放金額16.45億元為歷年新高紀錄，後續擬規劃辦理私募案，導入長期策略夥伴。

7.台灣出現首例新冠肺炎死亡案例，桃園市長鄭文燦17日主持防疫會議時表示，桃園是國門之都，機場旅客人數腰斬，連帶影響周邊機捷、物流、報關等行業，排班計程車來客數更減少3至5成，指示交通局召集相關單位研議紓困需求，向中央反應。

8.昨天公布了第19、20例新冠肺炎確診病例。副總統陳建仁今凌晨在臉書PO文，解釋「社區感染與社區傳播」的差別，第19例的司機病例可算是「社區感染」。而社區傳播的特性是在社區中走動都會被感染，共有4徵兆，「其中3徵兆，在台灣都不存在！所以未進入社區傳播的狀況，ㄧ般民眾從社區得到感染的風險很低」。

陳建仁表示，社區傳播的特性是「在社區中走動都會被感染」。有四個徵兆：（1）確診病例無法找到傳染來源；（2）本地感染個案數已遠超過境外移入感染個案數；（3）已經出現持續性的傳播鏈；（4）有廣泛發生的群聚感染事件。