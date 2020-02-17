今日焦點股 重點摘要

1.工業電腦廠安勤（3479）受惠投票機需求暢旺，配合既有博奕、醫療產品長單持續出貨挹注，2020年1月合併營收雙位數「雙升」創6.95億元新高，首季營運淡季續強。利多激勵安勤今（17）日股價放量開高勁揚，最高大漲7.3％至83.8元，創3個月波段高點。

截至9點半，安勤維持逾5.5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群，成交量已突破1600張，較14日761張暴增近1.2倍。三大法人上周買賣超調節互見，合計小幅買超11張，但14日買超張數擴大、達146張。

安勤2020年1月自結合併營收達6.95億元，較去年12月6.12億元成長達13.6％、較去年同期4.6億元成長達51.08％，逆勢繳出雙位數「雙升」佳績，改寫歷史新高。公司表示，主因出貨量增加帶動。

安勤受惠美國投票機換機潮顯現、取得新投票機大單，營運成長動能自去年下半年起顯著增溫，2019年第四季營收單月營收均突破6億元、改寫歷史新高。法人看好安勤第四季獲利可望與第三季新高相當，全年獲利改寫新高有譜。

展望今年，安勤既有投票機大單持續出貨，加上再取得新投票機訂單挹注，配合博弈、醫療產品既有長單出貨持續，上半年營運展望持續樂觀。雖有作天數較少影響，法人預估安勤2月營收可望持穩高檔，首季營收可望與去年第三季歷史次高水準相當。（時報資訊 林資傑）

2.美系外資認為，砷化鎵廠穩懋第2季需求恐轉弱，且因中國功率放大器客戶基期較高、美國手機品牌客戶營收成長有限，下半年獲利成長率恐明顯放緩，因此降評至中立，目標價下修至285元。

穩懋股價今天下跌12元開出，盤中低點來到294元、跌幅超過4.2%，成交量逾9000張。

美系外資發布研究報告，推估穩懋2019年下半年功率放大器（PA）晶圓出貨年增率超過80%，且去年下半年出貨相較去年上半年成長逾50%，原因在於需求持穩及美國手機客戶市占攀升，加上受惠中國科技在地化政策。然而武漢肺炎疫情爆發後，中國智慧型手機已出現放緩跡象，外資推估穩懋今年第2季營收將與第1季持平，不如市場預期的季增4%至5%。

美系外資認為，穩懋今年下半年成長恐受限，除了中國功率放大器客戶的基期較高，來自美國手機客戶的營收也可能持平；雖然穩懋的射頻前端（RFFE）業務仍有成長空間，但來自美國手機客戶的功率放大器營收可能持平。

由於缺乏上修獲利的題材，美系外資預期穩懋股價未來3到6個月將維持區間震盪，將2020年、2021年每股盈餘預估值下修0.07%、9%至13.89元、15.9元，投資評等從「加碼」調降至「中立」，目標價從345元下修至285元。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（中央社）

3.盤中焦點股：

1.台積電 (2330) ：14日外資轉賣超，加上ADR下跌1.92%，早盤股價跌至331元，摔出5日線、回測月線。

2.中鋼 (2002) ：Q2內銷盤價擬全面調漲，惟早盤股價仍跌至23.2元，失守5日線。

3.威剛 (3260) ：投信近日持續買超，14日三大法人聯手買超357張，支撐早盤股價逆漲逾1.5%。

4.廣穎 (4973) ：1月營收年增27.6%、創14月高，吸引14日外資買超351張，支撐早盤股價開平後一度逆漲至34.2元。

5.久元 (6261) ：1月營收月增10.17%、年增20.35%，外資14日擴大買超322張，激勵股價逆漲逾1.5%，企圖挑戰前高。

6.世紀鋼 (9958) ：風電效益吹高1月營收年增2倍，三大法人擴大買超，激勵今早股價逆漲逾3.5%，躍過季線。

7.喬山 (1736) ：旗下上海二處工廠復工，今早股價攻克月線、突破80關，一度飆上81.9元、漲幅逾8%。

8.國光生 (4142) ：流感疫苗挹注1月營收衝新高，加上新冠肺炎持續蔓延，早盤股價彈升逾2.5%。

9.和桐 (1714) ：疫情發燒，民生清潔防疫意識抬頭，早盤帶量強彈至8.03元、漲幅4.5%。

10.太極能 (4934) ：19日將秀次世代半導體先進技術，外資14日轉買超156張，激勵早盤股價頻頻觸及漲停。

10.富邦媒 (8454) ：宅經濟商機爆發，電商業2月以來訂單成長近3倍，外資擴大買超，早盤股價急拉漲停。

11.同開 (3018) ：1月營收為1.42億元，年增36.71%，開盤後強漲逾5%。

12.熱映 (3373) ：新冠肺炎台灣出現首例染疫死亡，防疫升級拉高體溫量測產品需求，逆勢走揚3%。

13.勝麗 (6238) ：同欣電將收購，身價鍍金，拉升半根漲停板。

14.南僑 (1702) ：疫情拉抬家用清潔用品業績成長，股價脫離底部，反攻50元之上。

15.南六 (6504) ：台灣新冠肺炎出現死亡案例，加上開學在即，口罩需求持續升溫，買盤資金不退，早盤攻高5%。

16.鈊象 (3293) ：疫情升溫，宅經濟仍當道，股價在476元止跌後，多方再開攻，今早來到515元，再創高。

17.中美晶 (5483) ：由於矽晶圓夯，列入許多投顧的投資組合，三大法人14日聯手買超4367張，股價漲逾3%。

18.泰鼎-KY (4927) ：主要產能在泰國，外資買超兩日，樂迎轉單商機，股價漲1.8%。

19.環球晶 (6488) ：8吋需求復甦，景氣去年第4季落底，股價開低走高逾1%。

20.博智 (8155) ：1月營收繳出月年雙增成績，優於預期，且公司廠區皆位於台灣，股價漲1.62%。

21.嘉晶 (3016) ：小米推GaN快充，有機會搶下快充升級商機，股價漲逾6.5%。

22.文曄 (3036) ：擬私募1.7億股，市場估此舉估反制大聯大、去年稅前EPS 1.57元，早盤走揚近2%。

23.聯發科 (2454) ：5G手機晶片大戰，高通降價拚搶陸系品牌訂單，股價下挫近2%，失守400元關卡。

24.承啟 (2425) ：1月營收月減67.83%、年減26.15%，晨盤下跌逾2%。

25.銘異 (3060) ：外資連4日買超，開盤帶量直衝漲停價，鎖住12.35元。

26.敦泰 (3545) ：轉機題材助陣，持續帶量飆漲，早盤逆勢強漲逾6%，再刷波段新高價。

27.華擎 (3515) ：營運免疫力強，晨盤挾量上漲逾2%，創122.5元之波段新高價。

28.穩懋 (3105) ：iPhone業務可能低於預期，外資、投信轉賣超，股價續走衰逾3%。

29.關貿 (6183) ：追價買盤續湧，早盤股價一度漲逾4%，改寫新高。

30.傳奇 (4994) ：手遊《甜點王子2：心動奇蹟》上市，Q1看俏，早盤漲逾2%。

31.網家 (8044) ：受惠宅經濟，即食料理銷量年增4.5倍，早盤放量漲逾6.5%，登波段新高。

32.創業家 (8477) ：疫情帶動宅經濟，早盤爆量攻漲停。

33.擎邦 (6122) ：1月營收年增8.06%，早盤漲逾5%，收復周線。

4.新冠肺炎疫情未對記憶體產業造成影響，預期DRAM價格本季小漲的態勢不變。外資自農曆年後持續回補南亞科(2408)，帶動今早股價續漲至農曆年後新高，相對台股強勢。

記憶體大廠南亞科技2020年1月營收為45億元，月增3.92%，也較去年同期增加5.68%。另外，南亞科在中國大陸並無生產據點，生產製造不受影響，目前全球銷售也未受疫情影響。

南亞科技年前舉行的法說會對今年市況抱持樂觀看法，並預期2020年第一季DRAM價格可望止跌回穩，公司出貨也會比上季增加。

南亞科1月銷售未受春節長假影響，單月營收創下近三個月以來新高，今年營運可望隨著記憶體產業復甦而成長。

上周，外資買超南亞科7138張，股價持續上攻，成功回補今年農曆年後開紅盤日的大跳空缺口，今早再攻上88元之上，再創農曆年後股價新高。

2019新冠肺炎(COVID-19)疫情未對記憶體產業造成影響，全球市場研究機構TrendForce表示，記憶體產業的特性是除非遇到全球系統性風險，否則廠商不會貿然減產，加上客戶端庫存仍不足，即使下游客戶現階段面臨缺工/缺料的問題，會維持一定採購力道。

因此，第一季DRAM價格依然維持上漲格局。需求端方面，在伺服器領域，疫情對現階段整體伺服器出貨影響並不明顯，只有PCB供應可能有約兩周遞延，但由於相關業者在農曆年前都有提前備貨，因此目前影響有限。

值得一提的是，中國資料中心的需求因為疫情而有受惠，例如騰訊受惠於遠距教學需求，字節跳動也因為流量增加帶動需求增長。（時報資訊 沈培華）

5.裕隆集團旗下嘉裕 （1417） 現金減資新股票今日上市買賣交易，早盤股價漲逾3個百分點！嘉裕現金減資退還股款發放日訂於109年2月19日，預計每股退還股東2.9877元。

嘉裕去年以來積極減資瘦身，先前第一波減資已經完成，公司股本從原本38億元降到27億元，第二波再現金減資8.09億元，每股退還股東2.9877元，股本再降到18.9億元。

嘉裕無錫湖嘉服裝有限公司及凱納爾國際貿易(上海)有限公司，配合所在地市政府新型冠狀病毒防疫工作，原訂於2月10日復工，隨疫情發展及目前申請復工進度，復工日期延後，實際復工日期以當地主管機關核准為準。

嘉裕表示，公司也啟動3項因應措施：(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，減少復工後的溝通工作。(2)公司將持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。(3)持續配合當地主管機關進行復工作業。（時報資訊 任珮云）

6.同欣電 （6271） 及勝麗 （6238） 14日同步召開股東臨時會，順利通過由同欣電換股合併勝麗，雙方將合組國家隊打世界盃，躋身全球前三大CIS封測廠之列。同欣電及勝麗不畏大盤走低，今（17）日同步放量走高，早盤最高分別大漲7.19％及7.8％。

同欣電今早開平走高，最高上漲7.19％至164元，早盤維持逾6.55％漲幅，成交量已較14日暴增逾1.55倍。勝麗開高後一路上攻，最高上漲7.8％至193.5元，創10月波段新高，成交量已較14日爆增逾1.4倍。

同欣電將以每1股勝麗普通股換發1.244股同欣電普通股，取得勝麗100％股權、納為子公司，完成後勝麗將下櫃，換股基準日暫訂6月30日。同欣電亦將核定資本總額自30億元提升至40億元，並將董事席次自7～9席增加至9～11席。

同欣電總經理呂紹萍會後表示，同欣電強項在CIS後段封測的晶圓測試（CP）及晶圓重組（RW），勝麗強項在於組裝及成品測試（FT），雙方換股併購是為了強強聯手，組成國家隊打世界盃，將躋身CIS封測全球前3強，未來續朝成為全球龍頭目標邁進。

同欣電2020年1月自結合併營收6.31億元，月減7.49％、年增6.51％，雖為近5月低點，仍創近4年同期高點。其中，影像產品年增42.61％，高頻無線通訊（RF）模組年增達1.01倍，混合積體電路模組年增3.13％，僅陶瓷基板年減24.52％。

至於勝麗2020年1月自結合併營收2.02億元，月減11.57％、年減5.88％，為近4月低點，主因部分產線適逢春節停工，以及新冠肺炎疫情蔓延，因客戶尚未復工而延後出貨所致。不過，營收仍持穩2億元以上高檔，車用貢獻及出貨量占比仍逾7成。

展望今年營運，呂紹萍表示，CMOS影像感測器今年需求強勁，新冠肺炎疫情並未影響晶圓進貨進度，公司營運目前未受影響。雖然陶瓷基板受疫情影響展望不明，但影像感測器、混合積體電路及RF模組成長均看俏，今年營收可望有不錯成長。

針對與國巨集團的合作進展，呂紹萍表示，董事長陳泰銘希望能共用國巨資源及系統、聯合與供應商議價，或引薦同欣電原先無法接觸的國巨客戶、引進外部策略性夥伴，進一步拓展業務空間，目前均持續進行中，此次增加董事席次，也是為因應未來業務拓展需求。

投顧法人認為，同欣電過去擴產策略相對保守，在導入國巨元素後，營運及擴產積極度將顯著提升，更有機會掌握此波CIS產業擴張潮。今年CIS仍是主要成長動能，RW產能因應客戶需求而逐季擴產，月產能預計至第三季末可望較去年底倍增。

投顧法人看好同欣電今年成長顯著增溫，雖然目前股價稍高，但隨著擴產效益顯現，明年成長動能可望更佳，股價後市不看淡，維持「買進」評等、目標價180元。而勝麗14日收盤價179.5元，換股比例相當於190元、仍折價5.8％，建議「買進」、目標價224元。（時報資訊 林資傑）

7.新型冠狀病毒衝擊大陸消費市場，美系外資針對聯發科 (2454) 出具最新研究報告，聯發科原先看好的5G商機恐受到影響，現階段大陸的客戶端拉貨動能相當疲軟，加上高通在價格上的威脅，故將聯發科目標價由466元調降到438元，評等由加碼調降到中立。

美系外資表示，先前給予聯發科加碼評等主要是來自於看好大陸5G智慧型手機的預期拉貨潮，但因爆發新型冠狀病毒，聯發科5G貢獻獲利的時間點恐會遞延1~2個季度，目前聯發科在大陸的客戶端拉貨動能相當疲軟，故聯發科所期待的前端5G商機恐要再等，故將聯發科目標價由466元調降到438元，評等由加碼調降到中立。

美系外資表示，目前已經有OPPO新款手機採用聯發科5G SoC(系統單晶片)，聯發科看好5G將在今年有明顯貢獻，且5G貢獻的毛利率優於4G，但有傳出高通在5G SoC尚將更具價格彈性，這也恐使聯發科面臨更大競爭，外資更直言，第二季的OPPO Reno 4就將是挑戰，除非願意降低天璣800的訂價20%，落在約40美元。

美系外資表示，目前市場對5G的需求和訂單減少，都將影響聯發科營運動能，不排除第二季也將持續保守，假設5G專案流失，原先市場看好聯發科第2季營收季增2成，也恐低於預期，可能僅剩下個位數成長。（時報資訊 王逸芯）