國巨等20檔反彈急先鋒 累計漲幅超過15％

台股新春開紅盤重挫及2月3日陸股新春首日交易重挫，指數從讓萬二急挫跌破半年線到11,138點，但之後展開跌深強彈走勢，14日指數已彈回季線、月線上，題材個股更呈現強彈行情，華擎、國巨、台郡、譜瑞-KY、原相等累計大漲超過15％，近期持續成為盤面熱門股。

檢視上市櫃個股2月以來漲勢，共有20檔上市股累計漲幅超過15％，漲幅最大是衛生醫療防疫題材股美德醫-DR累計漲幅高達71.86％，漲幅超過三成有：太極（32.17％）、華擎（31.40％）、明輝-DR（30.71％）等上市股。

另有34檔上櫃股2月以來累計漲幅超過15％，漲幅最大也是防疫相關生技股商之器達63.05％，漲幅超過三成有：環瑞醫（60.11％）、紅馬-KY（47.56％）、昱泉（37.64％）、台境（33.17％）、博智（32.09％）、全域（31.81％）等上櫃股。

進一步觀察扣除成交量偏低以及低股價因素，其中電子的華擎、大毅、祥碩、國巨、台郡、康控-KY、超眾等上市強勢股，被動元件大廠國巨醞釀調漲產品價格，帶動近期被動元件族群帶量攻堅，華擎、祥碩、台郡、超眾等都有今年營運展望佳以及業績續揚題材。

至於帶量攻堅的上櫃強勢股中，博智、譜瑞-KY、原相、精材等因今年業績成長動能強，成為短線買盤追價標的，尤以高價位股譜瑞-KY近期日K線連四紅，14日股價衝高到770元創波段新高，穩居上櫃第三高價股，表現搶眼；受惠防疫相關題材的網家、台康生技、熱映、磐亞等，也在買盤簇擁呈現強勢漲升行情。

第一金投顧董事長陳奕光分析指出，台股指數本波高檔到低檔震盪達1,059點，再由低檔11,138點彈升到14日11,815點，指數累計反彈677點及反彈幅度已達六成四，觀察全球央行維持寬鬆政策讓資金行情持續（還有中國大陸人民銀行逆回購救市），而新冠肺炎疫情帶來急單需求，將讓台系供應鏈直接受惠等因素，有利於盤勢轉為回升行情，持續朝11,933點（新春開紅盤跳空缺口的當日高檔）目標邁進。

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