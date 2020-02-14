肺炎衝擊陸智慧手機 華為、蘋果損失大

今(2/14)大陸地區相關重點新聞，摘要如下：

1.再度控訴華為！美直指孟晚舟竊商業機密

在將華為禁令往後延遲45天的同時，美國政府向中國電訊設備商華為及副董事長兼財務總監孟晚舟提出「取代起訴書」（superseding indictment），除了維持指控兩者違反美國禁令外，還加控兩者偷取商業機密。

美國去年指控華為及孟晚舟違反華府針對伊朗及北韓的禁令，與這兩個國家有業務往來；同時控告孟晚舟向跨國銀行隱暪與伊朗貿易情況。

根據美國當局最新向紐約布魯克林區聯邦法院入稟的「取代起訴書」，美國政府新增起訴華為及孟晚舟違反「反勒索及受賄組織法」（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO），以及串謀偷取6間科技企業的商業機密，包括互聯網路由器源代碼、天線及機械人技術等。華為與孟晚舟尚未回應。

2.陸續復工 本田計畫21日重啟武漢廠房

新冠肺炎疫情持續，但不少工廠已經陸續復工，據外媒報導，本田計劃本月21日重啟武漢廠房，較最新計劃推遲1周，並預計24日可恢復生產。本田在武漢有3間工廠，年產能為60萬輛。

日經新聞報導，本田及豐田中國工廠再度延期復工，其中本田位於武漢工廠延至2月下旬，豐田的工廠則延期至2月17日以後。

報導指出，本田的武漢工廠，生產「思域」和「CR-V」等車型，本原定於14日重啟生產，惟新型冠狀病毒感染擴大，預計最快推遲至2月下旬才復工。至於本田於廣州擁有4家乘用車工廠，預計部分工廠自10日恢復生產。

另外，豐田早前希望最快2月10日恢復中國4處工廠的生產，惟考慮到零部件採購的預期，以及員工能否復工等問題，目前決定再延期至2月17日以後。

豐田在中國營運與當地企業成立的合資公司「一汽豐田」和「廣汽豐田」兩家公司，擁有4處工廠。

3.肺炎衝擊中國智慧手機市場 機構：華為、蘋果損失大

市場研究公司Counterpoint預料，由於新型冠狀病毒疫情爆發，第一季中國智慧手機銷量大減，華為將是受衝擊最嚴重的公司之一。該公司又預測，蘋果的iPhone銷量可能損失達100萬台。

Counterpoint發表報告指出，已經將疫情期間中國線下智慧手機銷量預期下調50％，將第一季整體銷量預期下調20％。這意味目前來看，2020年全球銷量將與上年持平。之前的預期為增長。

研究總監Tom Kang稱，整體而言，預期疫情將在3月得到控制，但中國的商業活動完全恢復正常可能還需要兩個月時間，預計2020年前兩季中國和全球智慧手機市場將出現負增長。

他指出，一些中國原廠委託代工（OEM）已經在某些零部件上出現短缺，所以全球銷量可能會出現5％至6％的負增長，部分銷售可能會轉移到2020年第三季，但由於新舊設備之間的不匹配情況，並非所有需求都將轉移。

分析師Flora Tang補充，OPPO和Vivo也將受到影響，因為兩家公司均高度依賴線下銷售管道，但小米、一加和Realme的銷售所受影響可能沒那麼嚴重，因為這些公司更為聚焦網售及海外市場。

4.疫情將持續惡化？WHO顧問：全球三分之二人口或感染

新冠肺炎病例持續增加，世界衛生組織（WHO）顧問、頂尖傳染病科學家Ira Longini警告，疫情可能會進一步惡化，全球三分之二的人口都可能遭受感染。

Longini追蹤該病毒在中國的傳播性研究，估計最終的感染人數可能會比當前官方統計的總數約6萬人，高出數十億。這將顯示出中國嚴控疫情措施的局限性。

根據Longini的模型數據顯示，每個感染者通常傳染給另外兩至三個人。他接受外電訪問時指出，採取隔離措施的確可能減緩傳播速度，但病毒有機會在措施生效前，在中國及其他地區傳播。

由於缺乏快速檢測和部分人的感染癥狀相對溫和，也造成了難以追蹤該病毒的傳播情況。

Longini又說，即使有辦法將傳播速度減少一半，仍然意味全世界約有三分之一的人口將被感染。

除非傳播性發生變化，否則監測和遏制手段的作用也僅止於此。隔離病例和密切接觸者不會阻止這種病毒的傳播。

5.新任湖北省委書記應勇 誓言要遏制疫情蔓延

處於中國新冠肺炎疫情中心的湖北省新任省委書記應勇週四表示，他將遏制疫情的擴散蔓延勢頭，但形勢依然嚴峻。

湖北省委書記蔣超良和武漢市委書記馬國強13日被免職。這是中國政府將被指在此次疫情中推卸責任的官員免職的大範圍行動的一部分。後上海市市長應勇被任命為湖北省委書記。

在報導應勇被任命為湖北省委書記的消息時，新華社沒有解釋蔣超良被免職的原因。

據官方報紙「湖北日報」報導，應勇在宣布任命的湖北省全省領導幹部會會議上表示，「我完全擁護、堅決服從中央的決定。中央安排我到湖北任省委書記，這是以大陸國家主席習近平為核心的黨中央對我的高度信任，省委書記這個職務是沉甸甸的責任和千鈞重擔，對我也是個重大的考驗。」

應勇稱，「將以『我將無我、不負人民』的思想境界，以越是艱險越向前的大無畏精神，以務實擔當的過硬作風，切實做到忠誠乾淨擔當，絕不辜負習近平總書記的教誨和囑託，絕不辜負黨和人民的重托和期望。」

他續指，當前，疫情形勢仍然十分嚴峻，任務十分艱鉅，必須堅決貫徹落實習近平總書記重要指示精神，根據黨中央、大陸國務院決策部署，以更大決心、更果斷措施、更有效辦法，抓實抓細抓落地，打好疫情防控組合拳，堅決把疫情擴散蔓延勢頭遏制住。

應勇強調，自湖北武漢等地發生新冠肺炎疫情以來，習近平高度重視，親自指揮、親自部署。習近平強調，生命重於泰山，疫情就是命令，防控就是責任。做好疫情防控工作，直接關係人民生命安全和身體健康，直接關係經濟社會大局穩定，直接關係我國對外開放。

6.標普警告：陸大幅增加開支將影響信用評級

標普全球13日對中國發出警告，指如果大陸政府試圖通過大舉增加支出來抵消新冠肺炎疫情對經濟的影響，其主權信用評級或展望可能面臨被下調的風險。

標普目前對中國的評級為A+，展望為穩定。該機構在一份最新報告中表示，如果政府急於通過大規模刺激措施來支撐增長，那麼可能給中國主權信用評級帶來更重大的威脅。

「這樣的發展，可能導致評級被下調。」 標普全球估計，疫情將使中國2020年實質GDP增長從之前預測的5.7％降至5％。不過該機構認為負面影響是暫時的，預計2021年經濟增速將反彈至6.4％。