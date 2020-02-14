上市、櫃企業營運快報

1.電感廠今展科（6432）子公司獲大陸主管機關核准函，今（14）日復工，由於提前備料需求，今展科1月營收月增、年增，成為唯一一檔被動營收雙增股。

而與去年12月營收相較，1月營收繳出月增成績單的被動廠包含國巨（2327）、禾伸堂（3026）、今展科等、日電貿（3090），電阻廠光頡（3624）則持平，1月有農曆新年導致工作天數減少的干擾，仍繳出月增營收成績單，營收數字優於市場預期。

2.同欣電總經理呂紹萍表示，與國巨集團合作持續進展，雙方正商討對同欣電引進其他策略性夥伴，擴大生意廣度。

同欣電今天上午在桃園舉行股東臨時會，約莫半小時結束，會中通過發行新股對價與勝麗股份轉換案。

3.新型冠狀病毒在春節期間爆發後，各服務業第一線都應為客戶提高警覺，防堵疫情擴大，台灣房屋在開工後就嚴謹把關，除了提供同仁健康防疫津貼，做為購買口罩、酒精和額溫槍之用。

同時更是房仲業首創，特開設「公共防疫衛教訓練」，針對集團同仁和各店加強防疫知識；就連今年開春的新人教育訓練，每位新進同仁也都拿到「防疫隨身包」，包括口罩、酒精和茶樹精油香皂，隨時做好訓練期間的清潔消毒和健康管理。

4.面板驅動IC廠奇景光電第1季營運展望樂觀，預期季營收將成長1%至10%，奇景並看好動能可望延續至第2季，今年各主要產品線應可同步成長。

5.台新投信今（14）日表示，雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，但在美股走強及資金行情帶動下，台股近期反彈回升。

展望後市，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，預計疫情在2月中可能達到高峰，後市衝擊可望遞減，而台股在資金面、殖利率及基本面皆相偏多下，預期在年線11,000點附近有強勁支撐，且一旦疫情回穩後，企業可望加緊趕工，彌補疫情高峰時的淡季效應，預期今年上市櫃企業獲利仍有二位數的成長水準，建議拉回找買點。

6.同欣電總經理呂紹萍表示，今年業績可望明顯成長，其中影像產品成長幅度最明顯，不過武漢肺炎疫情影響，車用市場景氣仍待觀察，陶瓷基板出貨狀況不明，無法預測。

另外CMOS影像感測元件（CIS）供不應求，市場傳出中國廠商豪威（Omnivision）漲價10%到20%幅度，並規劃擴充高階CMOS感測元件產能。

對此，呂紹萍並未直接回應，表示市場有好的價錢，對同欣電的壓力會降低。

7.乾杯聚焦牛肉核心事業，宮武讚歧烏龍麵等品牌1月起不再計入營收，以及中國部分店面延後開業，但1月營收仍逆勢開紅盤，繳出新台幣2.65億元成績，年增2.71%，創同期新高。

8.汽車零配件大廠東陽1月自結合併營收為新台幣15.59億元，較去年同期19.21億元減少18.86%。東陽1月自結稅前淨利為1.44億元，每股稅前純益達0.25元。

9.財政部高雄國稅局表示，今年首次辦理綜合所得稅結算申報者，如果要申請適用稅額試算服務，或自今年起不適用綜合所得稅結算申報稅額試算服務、撤銷原申請不適用稅額試算服務，或欲變更稅額試算書表郵寄之通訊地址等項目，可在今年2月15日起至3月16日止向戶籍所在地國稅局所轄各分局、稽徵所或服務處申請。

10.品保協會今天公布今年4月到6月各線旅行團價格，各線路制價委員紛紛表示，受到2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情影響，若4月起疫情趨緩，相信將會有大幅度優惠價格。

11.高雄市昨夜傳出發生一起交通事故，一輛消防水箱車在出勤經過路口時，遭一輛拖板車撞上，造成水箱車翻覆導致車內5消防員，1死4輕重傷。

消防員工作權益促進會表示，深感不幸與遺憾，另鑑於涉及消防人員出勤死傷，將以速件發函予消防署建請召開災害事故調查會，調查相關原因並提出策進改善之作為，以保障出勤同仁安全。

12.中租-KY(5871)元月營收47億元，較2018年同期成長4％，分地區別來看，台灣地區及東協地區分別成長14％及30％。

13.中光電（5371）曾榮獲2019年ISE專業影音展Best of Show等四座國際獎項的「AiO (All-in-One) LED超薄顯示屏」，積極拓展全球市場，並於2019年底陸續安裝130吋及163吋LED顯示屏於印尼雅加達及茂物兩區的總統府以供大型會議簡報使用，為搶攻東南亞市場奠定基礎。

14.宅經濟漸成風潮，民眾外出採購與用餐頻率皆大幅降低，網家(8044)PChome 24h購物近期食品整體銷量年成長翻倍，尤以今年春節開工後買氣最為顯著，PChome 24h購物觀察發現，民眾宅在家時間長，透過網購滿足全天候的食物補給需求激增，帶動食品平均客單價也跟著增加。

進一步觀察，食品類別五大熱銷品為泡麵、米、奶粉、保健食品、礦泉水，其他像是即食料理，簡單加熱即可食用，成為異軍突起的熱賣料理。

觀察熱賣品項，可發現近期在家開伙比例增，因此刺激各式米類、泡麵買氣逆勢狂飆；因健康意識提升，保健食品亦相當受到歡迎；作為嬰兒主食的奶粉類商品，需每日沖泡多次為快速消耗商品，推升銷量穩定成長。

15.我國與捷克避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定（台捷所得稅協定）由駐捷克台北經濟文化代表處與捷克經濟文化辦事處代表於2017年12月12日在捷克布拉格完成簽署。

16.全球前3大健身器材廠商岱宇國際旗下中國嘉興廠已於13日獲當地政府核可復工生產，岱宇表示，隨著員工陸續返工拉升產能，預估3月復工率有望達7成水準。

17.石英元件大廠晶技自結1月稅前淨利新台幣7695萬元，月增9.3%，年增36.3%，單月稅前每股純益0.25元。法人估今年業績可年增逾1成，獲利看增3成，創3年高點。