高價類股百花綻放 52檔強勢登高

台股今（14日），加權股價指數收盤報11815.70點，漲23.92點，漲幅0.20％，成交量為1116.74億。

今日中盤時百元高價股群皆強勢，在收盤時確定11,800失而復得。

零件組、資服、營建、網通、高鐵、紡織、水泥、電腦等類股全面上揚，但電纜、玻璃、運輸、金融、其他等類股不是相當震盪就是已落股底。

由於中國大陸仍有許多區域延後開工，在缺料、缺工的情況下，電子供應鏈在衝擊方面首當其衝，不過在缺貨的情勢當中，也是有不少股價因此而上揚，包括電容漲價的國巨，以及傳跟進調漲金額的華新科，其餘還有貿聯-KY等。

僅管市場目前看好新冠肺炎終將過去，但還是須多加觀察及留意。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅較大股票有22檔，分別為德淵 (4720)、太極 (4934)、瑞利 (1512)三檔漲停，十銓 (4967)、泰鼎-KY (4927)、康控-KY (4943)、台南-KY (5906)、華擎 (3515)、嘉基 (6715)及華豐 (2109)。

今跌幅逾5％的僅有2檔，前10名跌幅分別為美德醫療-DR (9103)、東華 (1418)、天瀚 (6225)、統領 (2910)、銘旺科 (2429)、穎漢 (4562)、中福 (1435)、台開 (2841)、華上 (6289)及台耀 (4746)。

上市成交量前10名個股為群創 (3481)、友達 (2409)、泰鼎-KY (4927)、聯電 (2303)、旺宏 (2337)、欣興 (3037)、華邦電 (2344)、金像電 (2368)、大毅 (2478)及彩晶 (6116)。

上櫃有30檔股票有5％漲幅，其中前10名為晶宇 (4131)、合正 (5381)、紅馬-KY (2928)等三檔漲停，勤崴 (6516)、綠河-KY (8444)、上揚 (6222)、兆遠 (4944)、聯光通 (4903)、泰谷 (3339)及譜瑞-KY (4966)。

上櫃跌幅較大的僅5檔，跌幅前10名分別為元勝國際 (4419)、天剛 (5310)兩檔跌停，迎輝 (3523)精測 (6510)、昇益 (5455)、鼎創達 (5304)、詠昇 (6418)、弘煜科 (6482)、富堡 (8929)及太景*-KY (4157)。

上櫃成交量前10名個股為中美晶 (5483)、精材 (3374)、穩懋 (3105)、合晶 (6182)、原相 (3227)、廣運 (6125)、博智 (8155)、環球晶 (6488)、大江 (8436)及磐亞 (4707)。

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