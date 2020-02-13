MSCI調權重 證期局估台股失血86億元

MSCI調權重，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重均下降，證期局13日預估資金會流出約2.87億美元（約86億元新台幣）占外資持有台股市值僅約0.05％，「影響不大」。

證期局副局長蔡麗玲指出，台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由11.73％下調至11.66％，調降幅度為0.07百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由13.76％下調至13.68％，調降幅度為0.08百分點，在「MSCI全球市場指數」權重維持1.42％不變，最新權重將在2月28日收盤後生效。

蔡麗玲指出，據MSCI近三年季度調整生效日成交價量相關統計分析，台股漲跌主要是受「產業基本面、國際政經形勢」影響，也就是基本面影響比較大，與MSCI權重調整沒有絕對關係，舉例來說，台股13日公布台灣權重在新興市場指數下降0.07％但台股上漲17.59點。另外，108年MSCI4次調整新興市場指數，其中3次調降權重、1次調升，但去年度外資淨匯入158.9億美元，還創下近五年來新高。

蔡麗玲表示，目前MSCI調整對台股影響有限，但金管會已有成立專案小組來注意國際資金動態，且已提出鼓勵大型企業上市櫃提升台灣市場市值、加強上市櫃公司曝光、積極吸引主動式基金投資我國市場及持續辦理招商與引資活動等相關因應措施。（工商 魏喬怡、彭禎伶）

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