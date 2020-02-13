2月13日一分鐘強弱勢股
2月13日一分鐘強勢股
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公司
|漲幅(％)
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強勢原因
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大江
(8436)
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9.95
|挾庫藏股利多，股價挾量攻高，成交量倍增，亮燈漲停
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友訊
(2332)
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6.99
|自營商大買1,543張，股價爆量拉長紅，突破所有均線
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和泰車
(2207)
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6.19
|車市規模續增，旗下TOYOTA、LEXUS銷售量預期成長
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國碩
(2406)
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5.86
|今年EPC訂單明朗，隨著營運規模擴大，有助獲利表現
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力旺
(3529)
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5.45
|元月營收創新高 ，法說釋利多，預計今年將會是成長年
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倉和
(6538)
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5.42
|喜迎轉單行情，1月營收繳出1.82億元，年增53.13％
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技嘉
(2376)
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5.36
|1月營收優於市場預期，全年顯卡與伺服器成長性看好
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寶雅
(5904)
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5.2
|獲外資升評，其每股純益過去幾年穩定以雙位數幅度上升
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泰鼎-KY
(4927)
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4.77
|為泰國PCB板廠，由於中國疫情難以預測，轉單效應可期
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鎧勝-KY
(5264)
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4.74
|第二季受惠客戶筆電新品出貨，營收也會將跟著回升
製表：廖育偲
2月13日一分鐘弱勢股
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公司
|跌幅(％)
|弱勢原因
|國際中橡
(2104)
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7.53
|補提孤兒藥權利金減損6.4億元，EPS影響數約0.65元
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系統電
(5309)
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5.94
|處分子公司股權，預計51萬美元出售，估損失逾千萬元
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磐亞
(4707)
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4.17
|短線股價急漲，修正與均線間乖離，外資及自營商齊減碼
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惠特
(6706)
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3.54
|股價失守110元關卡，終結日K連三紅局面，土洋對作
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高力
(8996)
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3.39
|1月營收1.33億元，月減18.4％、年減33.2％，拖累股價
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太景*-KY
(4157)
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3.37
|5日線呈現下彎走勢，日K連四黑，回測月線支撐力道
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華通
(2313)
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3.14
|外資與自營商同步翻空，月線沒保住，日K連三紅止步
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金寶
(2312)
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3.09
|股價一舉滑落5日線和月線之下，自營商連二日站賣方
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華新科
(2492)
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2.89
|農曆春節工作天數減少，1月營收創2018年2月來新低
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豪展
(4735)
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2.82
|股價處高檔波動加劇，連四日走跌，外資趁機獲利下車
製表：廖育偲