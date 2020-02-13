2月13日一分鐘強弱勢股

工商時報 廖育偲

2月13日一分鐘強勢股

 

公司

 漲幅(％)

強勢原因

大江

(8436)

9.95

 挾庫藏股利多，股價挾量攻高，成交量倍增，亮燈漲停

友訊

(2332)

6.99

 自營商大買1,543張，股價爆量拉長紅，突破所有均線

和泰車

(2207)

6.19

 車市規模續增，旗下TOYOTA、LEXUS銷售量預期成長

國碩

(2406)

5.86

 今年EPC訂單明朗，隨著營運規模擴大，有助獲利表現

力旺

(3529)

5.45

 元月營收創新高 ，法說釋利多，預計今年將會是成長年

倉和

(6538)

5.42

 喜迎轉單行情，1月營收繳出1.82億元，年增53.13％

技嘉

(2376)

5.36

 1月營收優於市場預期，全年顯卡與伺服器成長性看好

寶雅

(5904)

5.2

 獲外資升評，其每股純益過去幾年穩定以雙位數幅度上升

泰鼎-KY

(4927)

4.77

 為泰國PCB板廠，由於中國疫情難以預測，轉單效應可期

鎧勝-KY

(5264)

4.74

 第二季受惠客戶筆電新品出貨，營收也會將跟著回升

製表：廖育偲

2月13日一分鐘弱勢股

 

公司

 跌幅(％) 弱勢原因
國際中橡

(2104)

7.53

 補提孤兒藥權利金減損6.4億元，EPS影響數約0.65元

系統電

(5309)

5.94

 處分子公司股權，預計51萬美元出售，估損失逾千萬元

磐亞

(4707)

4.17

 短線股價急漲，修正與均線間乖離，外資及自營商齊減碼

惠特

(6706)

3.54

 股價失守110元關卡，終結日K連三紅局面，土洋對作

高力

(8996)

3.39

 1月營收1.33億元，月減18.4％、年減33.2％，拖累股價

太景*-KY

(4157)

3.37

 5日線呈現下彎走勢，日K連四黑，回測月線支撐力道

華通

(2313)

3.14

 外資與自營商同步翻空，月線沒保住，日K連三紅止步

金寶

(2312)

3.09

 股價一舉滑落5日線和月線之下，自營商連二日站賣方

華新科

(2492)

2.89

 農曆春節工作天數減少，1月營收創2018年2月來新低

豪展

(4735)

2.82

 股價處高檔波動加劇，連四日走跌，外資趁機獲利下車

製表：廖育偲

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證券產業新聞中心-證券組

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