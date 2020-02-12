把新肺炎當SARS？專家驚爆散戶大危機

市場上不少人將2019年的新冠肺炎類比2003年爆發的SARS，這種思惟似乎成為投資人操作的依據，但華爾街分析師警告，這種做法可能很危險，因為當年的經濟環境跟當前完全不同。

CNBC報導，美國銀行全球經濟學家Ethan Harris最新報告指出，將新冠肺炎跟SARS類比是行不通的。他指出，兩者之間的最大區別在於，大陸已經成為全球主要經濟體。2002年，大陸GDP佔全球經濟的4％，到2019年飆升至16％，成長4倍之多。

Harris表示，還有一個與SARS不同的關鍵是，政府採取迅速的行動，如隔離、封城措施，對全球經濟造成的打擊最大。從經濟角度來看，患病或死亡人數非重點，而是隔離造成後續連鎖效應。

儘管多家美國企業包括Under Armour和蘋果等紛紛提出示警，已開始評估疫情所受衝擊，但美股仍持續展現出韌性，僅在1月底因新冠肺炎引爆拋售，之後指數不斷走高，周二的標普500、道瓊指數及那斯達克指數均創下歷史新高。

相較於股市一直往前衝，油價則明顯受到疫情重創。分析師 Warren Pies 表示，新冠肺炎是當前石油及能源行業的黑天鵝，相關個股未來走勢會更疲弱。國際油價上周已墜入技術性熊市，創下13個月新低。

（中時電子報 吳美觀）