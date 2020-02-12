2月12日一分鐘強弱勢股

工商時報 廖育偲

2月12日一分鐘強勢股

公司

 漲幅(％) 強勢原因
智擎

(4162)

10

 PEP503用於治療頭頸癌，獲美國FDA快速審查的資格

VHQ-KY

(4803)

9.91

 廣告部分未停拍，電子商務營收大增，可望挹注今年營運

信紘科

(6667)

9.9

 元月營收1.03億元，月增19.6％、年增57.4％，優於預期

台郡

(6269)

9.87

 去年大賺1個資本額，多家外資喊買，目標價上看158元

嘉威

(3557)

8.11

 1月營收創歷史新高，全年估年增逾六成，早盤爆量觸漲停

九豪

(6127)

8.04

 外資大買355張，帶量拉長紅棒，股價衝破月線反壓

定穎

(6251)

7.29

 後續就算材料供應出現斷鏈，仍可改由昆山廠協助生產

健鼎

(3044)

7.11

 湖北封省，仙桃廠區雖受衝擊，但對整體營運影響有限

鈺太

(6679)

6.88

 NB與TWS應用等客戶的拉貨力道不墜，本季業績可期

華通
(2313)

6.57

 1月營收40.46億元，年增0.74％，改寫歷年同期次高

製表：廖育偲

2月12日一分鐘弱勢股

公司

 跌幅(％) 弱勢原因
宇峻

(3546)

4.29

 1月營收0.94億元，月減 22.3％，股價消化利空消息

康那香

(9919)

4.23

 新冠肺炎疫情趨緩，防疫股熱度減弱，獲利賣壓出籠

三發地產

(9946)

3.5

 爆出家族鬥爭，恐將影響經營權，市場信心遭到打擊

鈊象

(3293)

2.65

 三大法人聯手減碼347張，股價滑落5日線之下

中環

(2323)

2.37

 股價低於票面金額，日K連二黑，外資與自營商偏空

國光生

(4142)

2.35

 外資出脫329張，上檔壓力沉重，已連吞三根黑K棒

創意

(3443)

2.35

 首季營運展望保守，預期受淡季效應影響，業績恐下滑

華擎

(3515)

2.26

 短線股價漲幅已多，稍作拉回整理，微幅跌破5日線

豐泰

(9910)

2.23

 自結元月EPS 0.44元，低於去年的0.87元，股價承壓

嘉基

(6715)

1.85

 日K連四紅止步，外資連四賣、投信連四買，土洋對作

製表：廖育偲

延伸閱讀

楊基政｜壓縮盤的操作策略

 

四季報2020春季號

 

陳彥蓉｜汰弱換強，轉進補漲股

 

工商時報 廖育偲

證券產業新聞中心-證券組

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