2月12日一分鐘強弱勢股
2月12日一分鐘強勢股
|
公司
|漲幅(％)
|強勢原因
|智擎
(4162)
|
10
|PEP503用於治療頭頸癌，獲美國FDA快速審查的資格
|
VHQ-KY
(4803)
|
9.91
|廣告部分未停拍，電子商務營收大增，可望挹注今年營運
|
信紘科
(6667)
|
9.9
|元月營收1.03億元，月增19.6％、年增57.4％，優於預期
|
台郡
(6269)
|
9.87
|去年大賺1個資本額，多家外資喊買，目標價上看158元
|
嘉威
(3557)
|
8.11
|1月營收創歷史新高，全年估年增逾六成，早盤爆量觸漲停
|
九豪
(6127)
|
8.04
|外資大買355張，帶量拉長紅棒，股價衝破月線反壓
|
定穎
(6251)
|
7.29
|後續就算材料供應出現斷鏈，仍可改由昆山廠協助生產
|
健鼎
(3044)
|
7.11
|湖北封省，仙桃廠區雖受衝擊，但對整體營運影響有限
|
鈺太
(6679)
|
6.88
|NB與TWS應用等客戶的拉貨力道不墜，本季業績可期
|
華通
|
6.57
|1月營收40.46億元，年增0.74％，改寫歷年同期次高
製表：廖育偲
2月12日一分鐘弱勢股
|
公司
|跌幅(％)
|弱勢原因
|宇峻
(3546)
|
4.29
|1月營收0.94億元，月減 22.3％，股價消化利空消息
|
康那香
(9919)
|
4.23
|新冠肺炎疫情趨緩，防疫股熱度減弱，獲利賣壓出籠
|
三發地產
(9946)
|
3.5
|爆出家族鬥爭，恐將影響經營權，市場信心遭到打擊
|
鈊象
(3293)
|
2.65
|三大法人聯手減碼347張，股價滑落5日線之下
|
中環
(2323)
|
2.37
|股價低於票面金額，日K連二黑，外資與自營商偏空
|
國光生
(4142)
|
2.35
|外資出脫329張，上檔壓力沉重，已連吞三根黑K棒
|
創意
(3443)
|
2.35
|首季營運展望保守，預期受淡季效應影響，業績恐下滑
|
華擎
(3515)
|
2.26
|短線股價漲幅已多，稍作拉回整理，微幅跌破5日線
|
豐泰
(9910)
|
2.23
|自結元月EPS 0.44元，低於去年的0.87元，股價承壓
|
嘉基
(6715)
|
1.85
|日K連四紅止步，外資連四賣、投信連四買，土洋對作
製表：廖育偲