跟著法人走 9檔潛力股你關注了嗎？

距離1月營收公布截止日進入倒數，盤面上已有如權值指標龍頭台積電（2330），無畏肺炎疫情、春節工作天數少，繳出優於市場預期佳績，帶動概念股喜迎一波行情，而目前包括緯創（3231）、智邦（2345）等9檔11日尚未公告營收，但獲外資單日買超、2月來多站買方，擁營收想像空間、或轉機題材，值得留意。

新冠肺炎疫情影響大陸地區復工情況，同時，國內市場正逢1月營收公告之際，牽動個股表現，不少個股仍有機會隨營收表現，或後續轉機題材，吸引買盤注意。而投資法人可藉研究調查、早一步嗅出先機，特別是外資動向，受到市場關注。

目前有包括緯創、智邦、仁寶、佳格、楠梓電、宏致、復盛應用、科嘉-KY、漢唐等9檔11日以前尚未在公開資訊觀測站上公告1月營收，但獲外資11日單日買超，且2月來多站買方，或擁營收想像空間、或後續轉機題材。

安聯投信表示，極短期來說，疫情爆發對投資人心理影響劇烈。觀察實體企業面，1月營收不受影響，但2月勢必受到干擾，後續仍需觀察中國實際開工後，包括產業交貨狀況、實際需求及營收等回復速度。就中長期來看，此次疫情也將對供應鏈生態帶來改變。

安聯投信表示，對台股中長期趨勢看法保持樂觀，儘管短期產業動能受到不確定影響。長期趨勢依然看好5G、雲端、高速運算、物聯網及車用電子。接下來兩周是重要關鍵期，目前來看，如果疫情獲得有效控制，需求應該只是遞延、沒有不見，但若是疫情擴大，則要進一步觀察終端消費需求動能是否出現顯著影響。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞也表示，市場無需過於悲觀，因長線大循環並未因疫情關係而結束，此波影響雖延緩新興市場復甦時間，但反而將在未來給予其更強勁回溫的可能性，台股方面經濟基本面仍穩健，且科技創新趨勢仍在，台灣科技產業仍扮演重要角色，對台股中長期表現仍不看淡。