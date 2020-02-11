2月11日一分鐘強弱勢股

工商時報 方歆婷

2月11日一分鐘強勢股

公司

 漲幅(%) 強勢原因
精材

(3374)

9.99

 多鏡頭帶動影像感測器封測訂單強勁，１月營收年增近1.2倍

瑞耘

(6532)

9.97

 1月營收創歷史新高，斥資2.4億元購新廠，今年可望寫新猷

三貝德

(8489)

9.97

 股價整理已久、日前跌至近期低點後反彈；KD低檔黃金交叉

橘子

(6180)

9.81

 1月營收12.41億元，攀16個月高，月增42%、年增35%

倉和

(6538)

9.8

 股價跌深反彈，長紅K棒一路向上突破5、10日線與月線

網家

(8044)

9.5

 PChome 24h購物夯， 1月營收創歷年同期新高，早盤大漲

世芯-KY

(3661)

8.74

 1 月營收達3.97 億元，年增20%；股價跌深、彈回5日線

璟德

(3152)

8.04

 1月營收1.56億元，近日投信偏多，股價放量、挺進月線

系統電

(5309)

7.29

 股價連6紅、穩居各均線之上，攀至近9年半來的新高價

原相

(3227)

7.14

 CIS需求強勁、產業指標廠調升財測，今年獲利彈升可期

製表：方歆婷

2月11日一分鐘弱勢股

公司

 跌幅(%) 弱勢原因
三發地產

(9946)

 9.86

 爆發家族奪產疑雲，董座遭強制送醫，股價打到跌停

信驊

(5274)

 2.62

 外資日前終結買超轉賣；股價連3黑，長黑K觸季線

和桐

(1714)

 2.59

 清潔防疫題材熱度稍減退；外資自1月底來續站賣方

矽力-KY

(6415)

 2.31

 法人近日多站賣方；1月營收8.35億元，月減27.59％

國光生

(4142)

 2.12

 股價近日漲多、觸波段高點，賣盤調節下拉回、連2黑

友達

(2409)

 1.74

 1月營收年減28％，下滑至2009年1月來單月新低

英業達

(2356)

 1.72

 春節影響，1月營收大減，疫情衝擊2月業績不樂觀

鈊象

(3293)

 1.5

 股價高檔震盪，獲利賣盤調節小幅拉回，回測５日線

裕隆

(2201)

 1.26

 結盟題材熄火，賣壓出籠、多空交戰，股價攻年線未果

大立光

(3008)

 1.26

 估2月拉貨動能降，本季營收恐腰斬，外資調降目標價


製表：方歆婷

延伸閱讀

日盛盤後｜月線至半年線間大區間震盪整理

 

四季報2020春季號

 

日撤僑包機再添2感染病例 共12人感染

 

工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組

你可能還喜歡

跟著法人走 9檔潛力股你關注了嗎？

台積電營收超預期 概念股同歡齊揚

日盛盤後｜月線至半年線間大區間震盪整理

不必寄生 抱對月配息債券ETF晉升上流！