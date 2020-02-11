2月11日一分鐘強弱勢股
2月11日一分鐘強勢股
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公司
|漲幅(%)
|強勢原因
|精材
(3374)
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9.99
|多鏡頭帶動影像感測器封測訂單強勁，１月營收年增近1.2倍
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瑞耘
(6532)
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9.97
|1月營收創歷史新高，斥資2.4億元購新廠，今年可望寫新猷
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三貝德
(8489)
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9.97
|股價整理已久、日前跌至近期低點後反彈；KD低檔黃金交叉
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橘子
(6180)
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9.81
|1月營收12.41億元，攀16個月高，月增42%、年增35%
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倉和
(6538)
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9.8
|股價跌深反彈，長紅K棒一路向上突破5、10日線與月線
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網家
(8044)
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9.5
|PChome 24h購物夯， 1月營收創歷年同期新高，早盤大漲
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世芯-KY
(3661)
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8.74
|1 月營收達3.97 億元，年增20%；股價跌深、彈回5日線
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璟德
(3152)
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8.04
|1月營收1.56億元，近日投信偏多，股價放量、挺進月線
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系統電
(5309)
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7.29
|股價連6紅、穩居各均線之上，攀至近9年半來的新高價
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原相
(3227)
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7.14
|CIS需求強勁、產業指標廠調升財測，今年獲利彈升可期
製表：方歆婷
2月11日一分鐘弱勢股
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公司
|跌幅(%)
|弱勢原因
|三發地產
(9946)
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9.86
|爆發家族奪產疑雲，董座遭強制送醫，股價打到跌停
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信驊
(5274)
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2.62
|外資日前終結買超轉賣；股價連3黑，長黑K觸季線
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和桐
(1714)
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2.59
|清潔防疫題材熱度稍減退；外資自1月底來續站賣方
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矽力-KY
(6415)
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2.31
|法人近日多站賣方；1月營收8.35億元，月減27.59％
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國光生
(4142)
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2.12
|股價近日漲多、觸波段高點，賣盤調節下拉回、連2黑
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友達
(2409)
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1.74
|1月營收年減28％，下滑至2009年1月來單月新低
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英業達
(2356)
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1.72
|春節影響，1月營收大減，疫情衝擊2月業績不樂觀
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鈊象
(3293)
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1.5
|股價高檔震盪，獲利賣盤調節小幅拉回，回測５日線
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裕隆
(2201)
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1.26
|結盟題材熄火，賣壓出籠、多空交戰，股價攻年線未果
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大立光
(3008)
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1.26
|估2月拉貨動能降，本季營收恐腰斬，外資調降目標價
製表：方歆婷