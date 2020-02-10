鴻海元月雙降 營收跌破4千億

淡季加上農曆長假發威，鴻海元月營收終結連二年站上4千億元關卡的榮景，僅達3,645.66億元，出現罕見的雙降現象，在新冠肺炎疫情蔓延下，鴻海今年一開春可謂是挑戰重重。

鴻海10日公布元月營收3,645.66億元，較上月的5,395.07億元月減32.43％，也較去年同期4,140.95億元，下滑11.96％。

與上月相比，四大類產品以電腦等運算產品表現最佳，其次為伺服器、網通等企業產品，排名第三的是連接器及機構件等元件及其他，手機、遊戲機等消費暨智能產品則墊底，但如和去年同期相較，則以元件及其他產品表現最為突出，其次為運算產品，消費暨智能產品排名第三，企業產品則表現最為弱勢。

法人指出，今年鴻海營運的興衰關鍵，還是落在疫情對鴻海廠區的影響，特別是鴻海大陸生產大本營深圳龍華廠以及鄭州廠何時全面復工，更是其中的關鍵。

由於鴻海堅持依照集團政策，「不針對單一廠區、單一客戶、或單一產品發表相關詳論」，只強調「集團於中國大陸各廠區正緊密配合各地政府復工要求，依分批原則有序復工」，至於返工率有多少，及目前各廠區的復工進度，都並未對外說明。

不過，據天風國際證券分析師郭明錤指稱，鴻海鄭州和深圳廠區目前復工狀況仍有待加強，其中負責iPhone11系列、iPhoneSE2的鄭州廠區估計復工率僅40％～60％，至於負責生產今年新款iPhone的深圳廠，春節雖未休工，但以留守的員工數近3成初估，現復工率僅30％～50％。

受到復工率不如預期，以及復工時間往後遞延的影響，鴻海首季營收恐難有好臉色，至於全年營收年成長率要達到公司預期的3％至5％，甚或是法人下修的1％至3％成長，恐怕都得再加把勁。