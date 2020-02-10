2月10日一分鐘強弱勢股
2月10日一分鐘強勢股
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公司
|漲幅(%)
|強勢原因
|撼訊
(6150)
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9.98
|武漢肺炎疫情再推升比特幣價格，衝上萬元，帶動撼訊走揚
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凱羿-KY
(2939)
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9.96
|大陸子公司復工原訂10日，但復工情況延後，但股價漲停
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青雲
(5386)
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9.93
|比特幣大漲，激勵相關的主機板、繪圖卡個股青雲
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昱泉
(6169)
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9.93
|武漢肺炎擴散，學校延後開學，貢獻遊戲類股業績走揚
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國碩
(2406)
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9.87
|子公司碩禾受惠全球太陽能市場成長，導電漿出貨看增
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圓展
(3669)
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9.84
|圓展1月營收雙降，推視訊會議系統搶疫情商機股價上漲
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美德醫療-DR
(9103)
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9.76
|武漢肺炎疫情尚未控制住，口罩等防疫概念股持續大漲
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博智
(8155)
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9.71
|轉單效益，1月營收2.2億元，月增7%，年增47%
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熱映
(3373)
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9.2
|武漢肺炎擴散，防疫概念股大漲，耳溫槍製造商熱映走揚
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旭富
(4119)
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9.18
|去年每股稅前盈餘8.95元，EPS約7.2元，創新高
製表：王淑以
2月10日一分鐘弱勢股
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公司
|跌幅(%)
|弱勢因素
|銘旺科
(2429)
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9.96
|去年第四季虧損擴大創7年新低，全年每股虧3.01元
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本盟
(1475)
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9.89
|營運低迷，1月營收僅有467萬元，年減21%
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愛普
(6531)
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9.87
|去年12月單月虧損2,300萬元，每股虧損0.32元
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永利聯合
(8080)
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9.82
|每股淨值0.03元，已為全額交割股且採分盤方式交易
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恆大
(1325)
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8.83
|新型冠狀病毒疫情尚未控制住，口罩大廠股價大漲後壓回整理
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臺龍
(6246)
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7.79
|子公司台龍電子(昆山)及東莞華龍電子因停工而受衝擊
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佐登-KY
(4190)
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7.29
|佐登在中國美容院店家數占集團店家數比重約75%衝擊重大
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蔚華科
(3055)
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6.46
|Wintestt以每股40元買5~6%持股，但股價下挫
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六角
(2732)
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6.43
|疫情衝擊，1月營收3.39億元，年減12.96%
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順達
(3211)
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5.64
|大陸子公司順達電子科技(蘇州)春節復工時間延後至17日
製表：王淑以