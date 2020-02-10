2月10日一分鐘強弱勢股

工商時報 王淑以

2月10日一分鐘強勢股

 

公司

 漲幅(%) 強勢原因
撼訊

(6150)

9.98

 武漢肺炎疫情再推升比特幣價格，衝上萬元，帶動撼訊走揚

凱羿-KY

(2939)

9.96

 大陸子公司復工原訂10日，但復工情況延後，但股價漲停

青雲

(5386)

9.93

 比特幣大漲，激勵相關的主機板、繪圖卡個股青雲

昱泉

(6169)

9.93

 武漢肺炎擴散，學校延後開學，貢獻遊戲類股業績走揚

國碩

(2406)

9.87

 子公司碩禾受惠全球太陽能市場成長，導電漿出貨看增

圓展

(3669)

9.84

 圓展1月營收雙降，推視訊會議系統搶疫情商機股價上漲

美德醫療-DR

(9103)

9.76

 武漢肺炎疫情尚未控制住，口罩等防疫概念股持續大漲

博智

(8155)

9.71

 轉單效益，1月營收2.2億元，月增7%，年增47%

熱映

(3373)

9.2

 武漢肺炎擴散，防疫概念股大漲，耳溫槍製造商熱映走揚

旭富

(4119)

9.18

 去年每股稅前盈餘8.95元，EPS約7.2元，創新高

製表：王淑以

2月10日一分鐘弱勢股

 

公司

 跌幅(%) 弱勢因素
銘旺科

(2429)

9.96

 去年第四季虧損擴大創7年新低，全年每股虧3.01元

本盟

(1475)

9.89

 營運低迷，1月營收僅有467萬元，年減21%

愛普

(6531)

9.87

 去年12月單月虧損2,300萬元，每股虧損0.32元

永利聯合

(8080)

9.82

 每股淨值0.03元，已為全額交割股且採分盤方式交易

恆大

(1325)

8.83

 新型冠狀病毒疫情尚未控制住，口罩大廠股價大漲後壓回整理

臺龍

(6246)

7.79

 子公司台龍電子(昆山)及東莞華龍電子因停工而受衝擊

佐登-KY

(4190)

7.29

 佐登在中國美容院店家數占集團店家數比重約75%衝擊重大

蔚華科

(3055)

6.46

 Wintestt以每股40元買5~6%持股，但股價下挫

六角

(2732)

6.43

 疫情衝擊，1月營收3.39億元，年減12.96%

順達

(3211)

5.64

 大陸子公司順達電子科技(蘇州)春節復工時間延後至17日

 

製表：王淑以

延伸閱讀

日盛盤後｜台股失守5日線 防疫、生技抗跌

 

四季報2020春季號

 

肺炎台灣痊癒第2例 兩次採檢陰性可望出院

 

工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組

你可能還喜歡

日盛盤後｜台股失守5日線 防疫、生技抗跌

昔日股王益通殞落 3月底正式解散

台股守11,550點 三大法人賣超48億元

江國中│台股未過頸線 仍須嚴控風險