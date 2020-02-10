疫情持續延燒 28檔股票仍大漲逾5%

今日台股開低後在盤面下整理，加權股價指數收盤報11,574.07點，漲38.74點，跌幅0.33%，成交量1,307.89億元。

據業內初步統計，上市、櫃股今成交量與漲跌幅如下，僅供參考：

台股上市股今有漲幅較大股票，包括凱羿-KY（2939）、麗臺（2465）、國碩（2406）、圓展（3669）、圓剛（2417）、美德醫療-DR（9103）等6檔股票漲停，另旭富（4119）、承啟（2425）、訊連（5203）、太極（4934）、浩鑫（2405）、愛之味（1217）、科風（3043）等7檔股票漲幅逾5%。

跌幅較明顯的股票，包括銘旺科（2429）、本盟（1475）、愛普（6531）等三檔股票跌停，另外恆大（1325）、佐登-KY（4190）、蔚華科（3055）、誠創（3536）、旭暉應材（6698）、天瀚（6225）、華廣（4737）、華邦電（2344）等8檔股票跌幅逾5%。

上市成交量前10名個股為群創（3481）、友達（2409）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、聯電（2303）、欣興（3037）、鴻海（2317）、國光生（4142）、和桐（1714）、臺企銀（2834）。

上櫃方面，有撼訊（6150）、青雲（5386）、昱泉（6169）、東捷資訊（6697）、環瑞醫（4198）、磬亞（4707）、博智（8155）等7檔股票漲停，另熱映（3373）、茂迪（6244）、方土昶（6265）、立碁（8111）、網家（8044）、東林（3609）、全達（8068）、力麗店（5364）等8檔股票漲幅也都在5%以上。

上櫃跌幅較大的有凱碩（8059）、永利聯合（8080）等2檔股票跌停，另外凌網（5212）、臺龍（6246）、長佳（4550）、六角（2732）、九齊（6494）、進泰電子（3465）、順達（3211）、元隆（6287）、鑫創（3259）、幃翔（6185）、寶得利（5301）等11檔股票跌幅超過5%。

上櫃成交量前10名個股為磬亞（4707）、原相（3227）、精材（3374）、中美晶（5483）、精星（8183）、熱映（3373）、太景*-KY（4157）、威剛（3260）、博智（8155）、盛弘（8403）。