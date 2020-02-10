外資等三大法人買賣超 前10名股票搶先看
今日台股開低後在盤面下整理，加權股價指數收盤報11,574.07點，漲38.74點，跌幅0.33%，成交量1,307.89億元。在外資等三大法人買賣超個股方面，據業內統計如下：
A.外資買賣超前10名：
1.買超：友達（2409）、聯電（2303）、新光金（2888）、鴻海（2317）、緯創（3231）、中信金（2891）、聯發科（2454）、英業達（2356）、元大金（2885）、永豐餘（1907）。
2.賣超：旺宏（2337）、玉山金（2884）、開發金（2883）、台新金（2887）、中石化（1314）、遠東新（1402）、日月光控股（3711）、兆豐金（2886）、京元電子（2449）。
B.投信買賣超前10名：
1.買超：友達（2409）、聯電（2303）、原相（3227）、群創（3481）、神達（3706）、茂林-KY（4935）、南亞科（2408）、微星（2377）、兆利（3548）、威剛（3260）。
2.賣超：華邦電（2344）、旺宏（2337）、欣興（3037）、定穎（6251）、晶電（2448）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、台達電（2308）、聯茂（6213）、三貝德（8489）。
C.自營商買賣超排名：
1.買超：友達（2409）。
2.賣超：聯電（2303）、鴻海（2317）。
註：外資等三大法人買賣超股票的最後統計數據，仍以交易所公告為主。