15檔外資逆勢買 拚「免疫」

全球股市籠罩在新型肺炎疫情中，台股歷經震撼教育，3日恐慌性下挫至11,138點後，陸續出現反彈走勢，市場專家表示，外資逆勢加碼是目前選擇投資標的、逢低布局的重要訊號，搭配營收表現佳、技術面強勢等條件，計有玉山金、智邦等15檔個股可做為投資參考。

台股指數7日守穩在5日線但尚未收復季線，主因市場觀望大陸10日復工情況，及肺炎疫情的高峰期可能落在12日至16日期間，導致資金追價力道不足。不過德信證券副總吳文彬認為，台股融資餘額已大減86.61億元，融資浮額清洗乾淨，只要疫情有所控制，行情應可回升。

特別的是，當外資持續賣超台股的同時，仍反向進場逢低布局部分個股，投資人可順著外資的交易策略，進場搭順風車。

挑選外資近五個交易日買超籌碼具有優勢、技術面強勢、2019年營收成長的個股，計有有玉山金、智邦、微星、三商壽、原相、中興電、技嘉、日友、華擎、亞德客-KY、復盛應用、華城、新產、嘉里大榮、寶雅等15檔，堪稱為外資逆勢加碼的三強股。

將於本周舉行法說會的玉山金，3日股價一度打到27.2元後，資金湧入搶進，7日收盤價在28.7元，短線漲幅達5.5％。玉山金2019年稅後純益200.99億元，再創歷年新高，每股盈餘（EPS）為1.73元，法人看好今年放款業務預期仍有強勁的增長，手續費收入將有兩位數成長。

原相為影像感測晶片廠，受惠CIS感測元件缺貨及TWS需求帶動，1月營收6.28億元，月減7.2％，年增79.5％，營運淡季不淡、優於市場預期，吸引外資追買。

永豐投顧總經理李學詩表示，官股護盤後近期略微減碼持股，因此接下來應看外資動態，尤其外資以台積電為變現提款機，1月30日台股開盤以來，減碼台積電154億元，本周外資是否回補台積電為主要觀察指標之一。

李學詩還說，台股殖利率4.5％至4.0％相對應指數位置約為11,077點至11,300點間，台股短期在11,550點至11,700點震盪，建議投資人靈活操作，以因應局勢變化。