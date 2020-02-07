2月7日一分鐘強弱勢股

工商時報 廖育偲

2月7日一分鐘強勢股

公司

 漲幅(%) 強勢原因
亞諾法

(4133)

10.00

 與日本診斷醫療大廠合作，加速新型冠狀病毒抗體開發

優盛

(4121)

10.00

 疫情進入關鍵觀察點，防疫概念股經整理後7日再啟攻勢

南六

(6504)

9.90

 口罩產能全線開出仍供不應求，原物料價格同步大漲

恆大

(1325)

9.88

 無畏被證交所列為警示股，經拉回整理後，再度震盪走揚

康那香

(9919)

9.82

 全台爆發口罩荒，產線呈現滿載，專利口罩訂單達7月

磐亞

(4707)

9.71

 全球新型冠狀病毒確診人數突破3萬人，防疫概念股全面走揚

嘉基

(6715)

7.81

 經橫盤整理後，由投信買盤助推下帶量噴出，收復年線

凌華

(6166)

7.54

 獲友達以每股57元進行公開收購，7日量價同步衝高

盛弘

(8403)

6.98

 防疫商品熱銷外，旗下敏成的口罩濾材訂單已排到5月

康友-KY

(6452)

6.46

 全球禽流感爆發，相關疫苗需求增溫，股價向上挑戰年線

製表：柯宗沅

2月7日一分鐘弱勢股

公司

 跌幅(%) 弱勢原因
銘旺科

(2429)

9.98

 走勢由多轉空，股價7日開盤即跳空跌停，失守月線

勤誠

(8210)

9.73

 元月營收年減24.4%，第一季面臨疫情及缺工雙利空衝擊

愛普

(6531)

9.72

 雖7日遭賣壓摜至跌停，但各類均線仍維持多頭向上排列

世芯-KY

(3661)

9.59

 首季行情遭疫情干擾，法人連日賣超，股價自高點反轉向下

億光

(2393)

7.65

 受外資單日賣超逾千張影響，拉出長黑日K棒，向下回測季線

宏觀

(6568)

7.37

 1月營收僅6,917萬元，呈現年月雙率雙減，股價重挫

倉和

(6538)

6.90

 新型冠狀病毒疫情連帶衝擊太陽能案廠進度，股價回測季線

惠特

(6706)

6.64

 外資連兩日賣超，股價持續於100～110元附近進行區間震盪

波力-KY

(8467)

6.39

 股價呈現無量下跌，KD值於低檔鈍化，向下尋求年線支撐

雙鴻

(3324)

5.26

 疫情連帶影響整體電子產業，7日遭三大法人聯袂賣超928張


製表：柯宗沅

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工商時報 廖育偲

證券產業新聞中心-證券組

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