2月7日一分鐘強弱勢股
2月7日一分鐘強勢股
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公司
|漲幅(%)
|強勢原因
|亞諾法
(4133)
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10.00
|與日本診斷醫療大廠合作，加速新型冠狀病毒抗體開發
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優盛
(4121)
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10.00
|疫情進入關鍵觀察點，防疫概念股經整理後7日再啟攻勢
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南六
(6504)
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9.90
|口罩產能全線開出仍供不應求，原物料價格同步大漲
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恆大
(1325)
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9.88
|無畏被證交所列為警示股，經拉回整理後，再度震盪走揚
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康那香
(9919)
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9.82
|全台爆發口罩荒，產線呈現滿載，專利口罩訂單達7月
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磐亞
(4707)
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9.71
|全球新型冠狀病毒確診人數突破3萬人，防疫概念股全面走揚
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嘉基
(6715)
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7.81
|經橫盤整理後，由投信買盤助推下帶量噴出，收復年線
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凌華
(6166)
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7.54
|獲友達以每股57元進行公開收購，7日量價同步衝高
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盛弘
(8403)
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6.98
|防疫商品熱銷外，旗下敏成的口罩濾材訂單已排到5月
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康友-KY
(6452)
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6.46
|全球禽流感爆發，相關疫苗需求增溫，股價向上挑戰年線
製表：柯宗沅
2月7日一分鐘弱勢股
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公司
|跌幅(%)
|弱勢原因
|銘旺科
(2429)
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9.98
|走勢由多轉空，股價7日開盤即跳空跌停，失守月線
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勤誠
(8210)
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9.73
|元月營收年減24.4%，第一季面臨疫情及缺工雙利空衝擊
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愛普
(6531)
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9.72
|雖7日遭賣壓摜至跌停，但各類均線仍維持多頭向上排列
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世芯-KY
(3661)
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9.59
|首季行情遭疫情干擾，法人連日賣超，股價自高點反轉向下
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億光
(2393)
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7.65
|受外資單日賣超逾千張影響，拉出長黑日K棒，向下回測季線
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宏觀
(6568)
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7.37
|1月營收僅6,917萬元，呈現年月雙率雙減，股價重挫
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倉和
(6538)
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6.90
|新型冠狀病毒疫情連帶衝擊太陽能案廠進度，股價回測季線
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惠特
(6706)
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6.64
|外資連兩日賣超，股價持續於100～110元附近進行區間震盪
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波力-KY
(8467)
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6.39
|股價呈現無量下跌，KD值於低檔鈍化，向下尋求年線支撐
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雙鴻
(3324)
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5.26
|疫情連帶影響整體電子產業，7日遭三大法人聯袂賣超928張
製表：柯宗沅