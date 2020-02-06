台股上漲176點 三大法人買超44.63億元

台股今天漲176.06點，收在11749.68點，成交值新台幣1431.21億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣44.63億元。

自營商買超0.09億元，投信賣超7.55億元，外資及陸資買超52.09億元。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，武漢疫情將在2月中旬達到高峰，預估至2月中旬前，台股仍有回檔壓力。不過，觀察疫情發展，預計此次武漢肺炎對股市影響時間會比前次SARS時間短。

肺炎疫情恐慌降 台股收最高大漲176點

美股勁揚，市場對中國武漢肺炎疫情恐慌趨緩，台股終場漲176點，收今天最高點，逼近季線11770點。法人預期武漢肺炎對台股影響時間會比SARS時間短，建議投資人不宜殺低。

美股道瓊工業指數上漲483.22點，收在29290.85點，標準普爾500和那斯達克指數再創新高，市場對中國武漢肺炎疫情恐慌減緩，台股今天也開高走強，電子金融領軍，大漲逾百點，尾盤電金續強，台股收今天最高點，逼近季線11770點。

加權股價指數終場收在11749.68點，上漲176.06點，漲幅1.52%，成交值來到新台幣1431.22億元。電子股上揚1.59%，金融股漲1.13%。

主要電子權值股股王大立光翻紅終場收在4845元，小漲0.31%，晶圓代工龍頭台積電終場收在332.5元，上漲1.53%。鴻海收在83.6元，上漲1.7%。

日月光投控收在77.9元，上漲4.14%，聯發科收在382元，小漲0.26%。

金控股拉尾盤，國泰金收在41.5元，漲1.34%，富邦金收在46元，漲1.32%。中信金收在22.5元，小漲0.45%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，武漢疫情將在2月中旬達到高峰，預估至2月中旬前，台股仍有回檔壓力。不過觀察疫情發展，預計此次武漢肺炎對股市影響時間會比前次SARS時間短。

沈建宏指出，就歷史經驗來看，2003年SARS期間，台股加權指數最大跌幅達18.5%，但在效應淡化後，台股隨後大幅反彈22%，2003年SARS爆發年，加權指數甚至呈現大漲32%的多頭格局。

展望台股走勢，沈建宏指出長線而言5G與iPhone受惠趨勢未變，相關概念股可趁股價大幅回檔時逢低分批布局，建議投資人台股不宜殺低。