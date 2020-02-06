防疫概念股退燒 22檔股票仍強勢漲停

今日台股開高走高，加權股價指數收盤報11,749.68點，漲176.06點，漲幅1.52%，成交量1,431.22億元。

據業內初步統計，上市、櫃股今成交量與漲跌幅如下，僅供參考：

台股上市股今有漲幅較大股票，包括祥碩（5269）、景碩（3189）、太極（4934）、映暉應材（6698）、凌華（6166）、茂林-KY（4935）、瑞祺電通（6416）、美德醫療-DR（9103）、眾達-KY（4977）、惠特（6706）、環科（2413）、天瀚（6225）等12檔股票漲停，另健策（3653）、亞德客-KY（1590）、京元電子（2449）、大洋-KY（5907）、易華電（6552）、裕隆（2201）、致新（8081）、京鼎（3413）、矽統（2363）、華擎（3515）、上銀（2049）、吉祥全（2491）、晶彩科（3535）、中福（1435）、瑞昱（2379）、大毅（2478）、超眾（6230）、光罩（2338）、鎧勝-KY（5264）、辛耘（3583）、南電（8046）、兆勁（2444）、台勝科（2532）、千興（2025）等24檔股票大漲逾5%。

跌幅較明顯的股票，包括恆大（1325）、銘旺科（2429）、康那香（9919）、新麗（9944）、毛寶（1732）、本盟（1475）、信昌化（4725）等7檔股票跌停，另花仙子（1730）、南六（6504）、翔耀（2438）等3檔股票跌逾5%。

上市成交量前10名個股為聯電（2303）、群創（3481）、友達（2409）、旺宏（2337）、鴻海（2317）、新光金（2888）、元大金（2885）、欣興（3037）、中石化（1314）、台積電（2330）。

上櫃方面，有類比科（3438）、建榮（5340）、東捷資訊（6697）、其陽（3564）、台康生技（6589）、伍豐（8076）、弘煜科（6482）、淳紳（4529）、系統電（5309）、尚立（3360）等10檔股票漲停，另雙鴻（3324）、瑞耘（6532）、大汽電（8931）、華義（3086）、宣德（5457）、博智（8155）、點晶（3288）、得利彰（6144）、勤凱（4760）、富驛-KY（2724）、原相（3227）、新零售（3085）、昱捷（3232）、精材（3374）、宏易創新（4530）、擎亞電子（8096）、先豐（5349）、安瑞-KY（3664）、立端（6245）、富晶通（3623）等20檔股票漲幅也都在6%以上。

上櫃跌幅較大的有永利聯合（8080）、凱鈺（5468）等2檔股票跌停，另外花王（8906）、勝昱（4304）、商之器（8409）、太景*-KY（4157）、精確（3162）、大江（8436）、合世（1781）等7檔股票跌幅超過5%。

上櫃成交量前10名個股為原相（3227）、精材（3374）、太景*-KY（4157）、中美晶（5483）、宏捷科（8086）、穩懋（3105）、威剛（3260）、品安（8088）、環球晶（6488）、系統電（5309）。