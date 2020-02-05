2月5日一分鐘強弱勢股

工商時報 陳昱光

2月5日一分鐘強勢股

 

名稱

 漲幅(%)

強勢原因
訊聯

(1784)

9.99

 防疫題材發酵，細胞療法成資金關注焦點，股價帶量攻上漲停

精星

(8183)

9.94

 打入寧德時代供應鏈，特斯拉狂飆助攻，外資由賣轉買

建榮

(5340)

9.83

 股價觸底強勢反彈，本土法人回補持股，成功收復年線關卡

牧德

(3563)

9.66

 元月營收創高，去年賺逾兩股本，三大法人加碼，押寶業績題材

祥碩

(5269)

7.13

 超微推出新一代處理器，市占率可望提升，Q1營運淡季不淡

華擎

(3515)

7.11

 AMD供應鏈點火，土洋法人同步作多，股價登百元俱樂部

愛普

(6531)

6.28

 AI、物聯網應用成長看俏，吸引多方買盤進駐，蓄勢挑戰前高

佐登-KY

(4190)

6.07

 低接買盤回補，股價觸底彈升，連兩日走揚，KD指標位處超跌區

恆大

(1325)

6.06

 口罩需求熱度延燒，惟有資金趁勢了結，股價開高走低

南亞科

(2408)

5.63

 外資看好記憶體市況，單日大買逾8千張，站回月線之上

製表：陳昱光

2月5日一分鐘弱勢股

 

名稱

 跌幅(%)

弱勢原因
南六

(6504)

9.97

 防疫題材失靈，外資逢高了結，連13日賣超，KD交叉向下

花仙子

(1730)

9.93

 陸肺炎疑似病例人數下降，多方籌碼鬆動，連兩日打入跌停

毛寶

(1732)

9.77

 市場追價意願薄弱，短多資金下車，終結連六日漲勢

杏輝

(1734)

6.86

 搶短買盤撤出防疫概念股，籌碼換手帶量，股價跌破5日線

新纖

(1409)

6.56

 外資減碼力道加重，單日大砍3,347張，失守月線關卡

公準

(3178)

6.37

 股價波段漲幅逾5成，高檔了結賣壓湧現，50元整數大關不保

雙鴻

(3324)

5.14

 疫情衝擊未散，外資、投信減碼動作頻頻，挑戰年線上檔壓力失敗

亞力

(1514)

4.98

 股價衝高拉回，外資趁勢調節持股，力守五日線短多指標

豪展

(4735)

4.59

 資金撤出防疫概念股，陸量測體溫急單行情熄火，KD指標向下

世芯-KY

(3661)

4.55

 土洋法人不同調，外資加碼不敵投信連五日賣超，季線得而復失

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組

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