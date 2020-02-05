2月5日一分鐘強弱勢股
2月5日一分鐘強勢股
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名稱
|漲幅(%)
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強勢原因
|訊聯
(1784)
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9.99
|防疫題材發酵，細胞療法成資金關注焦點，股價帶量攻上漲停
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(8183)
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9.94
|打入寧德時代供應鏈，特斯拉狂飆助攻，外資由賣轉買
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建榮
(5340)
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9.83
|股價觸底強勢反彈，本土法人回補持股，成功收復年線關卡
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(3563)
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9.66
|元月營收創高，去年賺逾兩股本，三大法人加碼，押寶業績題材
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(5269)
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7.13
|超微推出新一代處理器，市占率可望提升，Q1營運淡季不淡
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華擎
(3515)
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7.11
|AMD供應鏈點火，土洋法人同步作多，股價登百元俱樂部
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(6531)
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6.28
|AI、物聯網應用成長看俏，吸引多方買盤進駐，蓄勢挑戰前高
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佐登-KY
(4190)
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6.07
|低接買盤回補，股價觸底彈升，連兩日走揚，KD指標位處超跌區
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恆大
(1325)
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6.06
|口罩需求熱度延燒，惟有資金趁勢了結，股價開高走低
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南亞科
(2408)
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5.63
|外資看好記憶體市況，單日大買逾8千張，站回月線之上
製表：陳昱光
2月5日一分鐘弱勢股
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名稱
|跌幅(%)
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弱勢原因
|南六
(6504)
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9.97
|防疫題材失靈，外資逢高了結，連13日賣超，KD交叉向下
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花仙子
(1730)
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9.93
|陸肺炎疑似病例人數下降，多方籌碼鬆動，連兩日打入跌停
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毛寶
(1732)
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9.77
|市場追價意願薄弱，短多資金下車，終結連六日漲勢
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杏輝
(1734)
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6.86
|搶短買盤撤出防疫概念股，籌碼換手帶量，股價跌破5日線
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新纖
(1409)
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6.56
|外資減碼力道加重，單日大砍3,347張，失守月線關卡
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公準
(3178)
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6.37
|股價波段漲幅逾5成，高檔了結賣壓湧現，50元整數大關不保
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雙鴻
(3324)
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5.14
|疫情衝擊未散，外資、投信減碼動作頻頻，挑戰年線上檔壓力失敗
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亞力
(1514)
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4.98
|股價衝高拉回，外資趁勢調節持股，力守五日線短多指標
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豪展
(4735)
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4.59
|資金撤出防疫概念股，陸量測體溫急單行情熄火，KD指標向下
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世芯-KY
(3661)
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4.55
|土洋法人不同調，外資加碼不敵投信連五日賣超，季線得而復失
製表：陳昱光