防疫概念股現顛簸 55檔個股沖破疫情

台股今（4日）開高震盪區間，加權股價指數收盤報11573.62點，小漲17.70點，漲幅0.15％，成交量為1569.64億。

因武漢肺炎影響，春節結束台股開工後各類防疫概念股齊揚，疫情未緩解，但幾檔防疫概念股已呈現腿軟，紛紛從漲停的壇上落下，今南六、花仙子、毛寶、杏輝等有5％以上的跌幅；此外，被誤認為防疫概念股的印刷業花王（8906）在前天發表澄清後已連大跌兩日。

武漢肺炎衝擊股市，黑天鵝尚未遠去，台股仍有許多不確定因素存在。

據業內初步統計，上市、櫃股今成交量與漲跌幅如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅較大股票有24檔，前10名旭暉應材 (6698)、神隆 (1789)、大東 (1441)、弘裕 (1474)、本盟 (1475)、宏洲 (1413)、信昌化 (4725)、美德醫療-DR (9103)、光鋐 (4956)及牧德 (3563)。

上市跌幅較明顯的股票前10名分別為亞諾法 (4133)跌停、南六 (6504)、花仙子 (1730)、新麗 (9944)、毛寶 (1732)、杏輝 (1734)、新纖 (1409)、櫻花 (9911)、穎漢 (4562)及亞力 (1514)。

上市成交量前10名個股為群創 (3481)、友達 (2409)、旺宏 (2337)、聯電 (2303)、晶電 (2448)、華邦電 (2344)、鴻海 (2317)、新光金 (2888)、欣興 (3037)及大毅 (2478)。

上櫃有31檔股票5％漲幅，其中前10名其陽 (3564)漲停、訊聯 (1784)、永彰 (4523)、勤凱 (4760)、精星 (8183)、永利聯合 (8080)、基亞 (3176)、台生材 (6649)、逸達 (6576)及台康生技 (6589)。

上櫃方面有13檔大幅度下跌，前10名為花王 (8906)、沛亨 (6291)、熱映 (3373)、富驛-KY (2724)、頂晶科 (3562)、公準 (3178)、元炬 (3089)、三貝德 (8489)、合正 (5381)及力致 (3483)。

上櫃成交量前10名個股為太景*-KY (4157)、宏捷科 (8086)、穩懋 (3105)、中美晶 (5483)、威剛 (3260)、廣穎 (4973)、精星 (8183)、環球晶 (6488)、精材 (3374)及光頡 (3624)。

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