麗豐 去年EPS 18.02元創新高

伴隨銷售推進，麗豐-KY（4137）、佐登-KY（4190）獲利報喜，股價攀揚表態。麗豐-KY自結去年12月EPS 1.77元，第四季EPS 4.75元；全年稅後盈餘14.32億元，EPS 18.02元，再創新高。佐登-KY自結去年第4季獲利季增96.6％，年成長20.98％，EPS 2.96元，全年稅後盈餘4.83億元，EPS 8.26元，創歷史次高。

佐登-KY去年前三季大陸營收比約56％，武漢肺炎疫情牽動今年首季營運表現。佐登-KY表示，台灣及馬來西亞營運不受影響，預約來店人數不減反增；大陸10日將有九成以上直營門市恢復營業，武漢門市僅占集團5％。另台灣抗菌周邊產品、精油產品，單日銷售業績突破百萬元，有助本季營運表現。

受惠年底保養品銷售旺季及抗皺新品上市，佐登-KY去年12月營收月增31.81％，年成長23.02％，自結稅後盈餘8100萬元，年增68.75％；第四季營收季增15.2％，年增7.66％，稅後盈餘1.73億元，季增96.6％，年成長20.98％，EPS 2.96元，創單季新高。

針對疫情，佐登-KY調整經營策略，推出淨化除穢精油組合、抗菌紙巾及潔淨精油噴霧，並與多家宅配業者合作，送貨到府；大陸地區產品也已全部完成上架。

此外，麗豐-KY去年在克麗緹娜、雅樸麗德醫美診所、新美力電商平台、RnD美甲美睫四大通路的營運推進、拉抬，第四季營收季增11.86％、年成長5.84％；全年營收突破50億大關，再創新高、達51.39億元，年增12.24％。

麗豐-KY表示，去年主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」總加盟店數較年初淨增330家、合計達4,809家。今年營運以「同心多樣化」、「數字化工程及數據管理」的二大營運方針。

麗豐-KY站穩生活美容SPA事業後，延伸跨足醫美診所領域，2018年6月於北京成立醫美診所「雅樸麗德」，目前加上上海、南京，共3家醫美及2家全科診所。