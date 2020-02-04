2月4日一分鐘強弱勢股

工商時報 陳昱光

2月4日一分鐘強勢股

名稱

 漲幅(%)

強勢原因
康那香

(9919)

10.00

 口罩供不應求，防疫概念強勢表態，連五日漲停

恆大

(1325)

10.00

 防疫題材熱炒，成交爆量2.4萬張，續創逾10年來新高

新鉅科

(3630)

9.97

 股價波段跌深，吸引低接買盤進駐，股價直奔漲停

亞力

(1514)

9.95

 離岸風電商機加持，不受武漢疫情衝擊，帶量改寫波段新高

凱美

(2375)

9.90

 MLCC晶片電阻再傳漲聲，被動元件成多頭指標

光頡

(3624)

9.89

 被動元件廠漲勢強勁，股價重返3字頭整數關卡，本土法人加碼

大毅

(2478)

9.88

 外資加大買超力道，短中長期均線向上，技術面偏多

立積

(4968)

9.86

 5G題材成長可期，業績估增3成，法人偏多操作，終結連三黑

禾伸堂

(3026)

9.81

 多頭買盤湧入被動元件族群，站回季、年線之上，外資反手減碼

雍智科技(6683)

9.65

 低接資金進駐，反彈氣勢強勁，向上挑戰半年線關卡

製表：陳昱光

2月4日一分鐘弱勢股

名稱

 跌幅(%) 弱勢原因
花仙子(1730)

9.97

 防疫概念股兩樣情，挑戰百元大關未成，高檔爆獲利了結賣壓

高端疫苗(6547)

8.02

 自營商大舉倒貨，拖累股價走勢，跌破5日均線

南六

(6504)

7.20

 遭列警示股，外資賣超力道加大，爆量走跌，終結連四日漲停

杏輝

(1734)

6.24

 市場恐慌情緒暫緩，生技股遭部分資金調節，KD高檔反轉向下

南光

(1752)

5.99

 高檔追價意願不足，獲利了結潮湧現，外資偏空操作

和桐

(1714)

5.53

 法人連日減碼，股價欲振乏力，向下回測開紅盤起漲點支撐

新麗

(9944)

4.36

 防疫題材失靈，外資頻頻減碼，終結連11日上漲，KD高檔反轉向下

亞諾法

(4133)

3.47

 短線投機買盤撤出，股價漲多拉回，成交爆量，籌碼積極換手

倉和

(6538)

3.40

 農曆年後股價連四日走跌，三大法人同步減碼，向下尋求季線支撐

勤誠

(8210)

3.18

 受武漢肺炎疫情影響，首季業績轉趨保守，投信小幅調節持股

製表：陳昱光

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