2月4日一分鐘強弱勢股
2月4日一分鐘強勢股
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名稱
|漲幅(%)
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強勢原因
|康那香
(9919)
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10.00
|口罩供不應求，防疫概念強勢表態，連五日漲停
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恆大
(1325)
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10.00
|防疫題材熱炒，成交爆量2.4萬張，續創逾10年來新高
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新鉅科
(3630)
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9.97
|股價波段跌深，吸引低接買盤進駐，股價直奔漲停
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亞力
(1514)
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9.95
|離岸風電商機加持，不受武漢疫情衝擊，帶量改寫波段新高
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凱美
(2375)
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9.90
|MLCC晶片電阻再傳漲聲，被動元件成多頭指標
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光頡
(3624)
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9.89
|被動元件廠漲勢強勁，股價重返3字頭整數關卡，本土法人加碼
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大毅
(2478)
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9.88
|外資加大買超力道，短中長期均線向上，技術面偏多
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立積
(4968)
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9.86
|5G題材成長可期，業績估增3成，法人偏多操作，終結連三黑
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禾伸堂
(3026)
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9.81
|多頭買盤湧入被動元件族群，站回季、年線之上，外資反手減碼
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雍智科技(6683)
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9.65
|低接資金進駐，反彈氣勢強勁，向上挑戰半年線關卡
製表：陳昱光
2月4日一分鐘弱勢股
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名稱
|跌幅(%)
|弱勢原因
|花仙子(1730)
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9.97
|防疫概念股兩樣情，挑戰百元大關未成，高檔爆獲利了結賣壓
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高端疫苗(6547)
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8.02
|自營商大舉倒貨，拖累股價走勢，跌破5日均線
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南六
(6504)
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7.20
|遭列警示股，外資賣超力道加大，爆量走跌，終結連四日漲停
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杏輝
(1734)
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6.24
|市場恐慌情緒暫緩，生技股遭部分資金調節，KD高檔反轉向下
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南光
(1752)
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5.99
|高檔追價意願不足，獲利了結潮湧現，外資偏空操作
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和桐
(1714)
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5.53
|法人連日減碼，股價欲振乏力，向下回測開紅盤起漲點支撐
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新麗
(9944)
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4.36
|防疫題材失靈，外資頻頻減碼，終結連11日上漲，KD高檔反轉向下
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亞諾法
(4133)
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3.47
|短線投機買盤撤出，股價漲多拉回，成交爆量，籌碼積極換手
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倉和
(6538)
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3.40
|農曆年後股價連四日走跌，三大法人同步減碼，向下尋求季線支撐
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勤誠
(8210)
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3.18
|受武漢肺炎疫情影響，首季業績轉趨保守，投信小幅調節持股
製表：陳昱光