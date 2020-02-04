台股跌近千點後下一步？謝金河：觀察4重點

全球金融市場武漢肺炎疫情影響波動劇烈！陸股昨天（3日）年後開盤也出現補跌、狂殺8％。財信傳媒董事長謝金河表示，陸股恢復交易對資本市場來說是好事，而台股也通過初步壓力測試，是逢低布局的好機會。

謝金河表示，大陸A股開市正是最大的壓力測試，這個結果跟台股開紅盤首日大跌近700點，有異曲同工之妙。很多人問他，經過這個壓力測試後，下一步台股怎麼走？他認為，台股跌了近千點，下檔抵抗力已經逐漸增強，這當中有四個觀察的點。

一是防疫概念股走弱之時，就是台股向上的轉折點，這時高殖利率、高毛利率的個股會率先翻揚，昨天的華擎、環球晶、玉晶光已經有這個味道。

二是經過大陸政府補貼被打到殘的「慘業」，具代表性的有面板及LED產業，有再生復活的機會，面板從老虎變小貓的群創、友達也都大漲，LED的晶電也逐漸轉強，經過這次疫情，這些被大陸國家隊打殘的慘業有獲得重生的機會，太陽能傷得太重，一時還不容易。

三是台灣自主建立的產業，像離岸風力發電，從中興電工、華城、亞力、士電、東元、世紀鋼等營運來看，今年都有機會走出新的格局。還有這次洛克希德．馬丁和漢翔公司的合作，也會逐漸發酵。

四是深耕台灣的產業，像是高殖利率，低本益比，且競爭力的金融股，或是擁有全世界一級競爭力的台積電、聯發科、大立光、國巨、環球晶、廣達、台達電等，這次回檔是逢低布局的機會。

（中時電子報 徐慈薇）

延伸閱讀

過完金融市場大好年 謝金河曝2020有變數