市場大戶搶補 38檔股票強勢漲停

今日台股開高後行進間整理，加權股價指數收盤報11,555.92點，漲201.00，漲幅1.77%，成交量1,597.01億元。

據業內初步統計，上市、櫃股今成交量與漲跌幅如下，僅供參考：

台股上市股今有漲幅較大股票，包括恆大（1325）、首利（1471）、康那香（9919）、宏州（1413）、亞力（1514）、凱美（2375）、華冠（8101）、大毅（2478）、立積（4968）、美德醫療-DR（9103）、禾伸堂（3026）、毛寶（1732）、信昌化（4725）、億麗（2443）、天瀚（6225）、本盟（1475）、迅杰（6243）等17檔股票漲停，此外欣興（3037）、華新科（2492）、穎漢（4562）、美隆電（2477）、中纖（1718）、矽力-KY（6415）、蔚華科（3055）、云辰（2390）、鈺邦（6449）、鈞泰（6131）、聯德（3308）、鈞寶（6155）、佳和（1449）、兆勁（2444）等14檔股票漲幅逾7%。

跌幅較明顯的股票，包括花仙子（1730）跌停，另外南六（6504）、東明-KY（5538）、杏輝（1734）、百和興業-KY（8404）、和桐（1714）等5檔股票跌逾5%。

上市成交量前10名個股為群創（3481）、友達（2409）、聯電（2303）、康那香（9919）、新光金（2888）、旺宏（2337）、欣興（3037）、台積電（2330）、鴻海（2317）、中信金（2891）。

上櫃方面，有華容（5328）、建榮（5340）、前鼎（4908）、上詮（3363）、金利（5383）、新鉅科（3630）、芮特-KY（6514）、台康生技（6589）、旺玖（6233）、廣錠（6441）、永利聯合（8080）、勤凱（4760）、光頡（3624）、濱川（1569）、商之器（8409）、立衛（5344）、基亞（3176）、合世（1781）、振維（3520）等19檔股票漲停，另雍智科技（6683）、鼎創達（5304）、凱鈺（5468）、長佳（4550）、亞獅康-KY（6497）、富致（6642）、雅茗-KY（2726）、九豪（6127）等8檔股票漲幅也都在8%以上。

上櫃跌幅較大的有花王（8906）、天品（6199）等2檔股票跌停，另外雙邦（6506）、通訊-KY（6404）、百徽（6259）、高端疫苗（6547）、燦星旅（2719）、點晶（3288）、上揚（6222）、南光（1752）、英格爾（8287）、佳穎（3310）等10檔股票跌幅超過5%。

上櫃成交量前10名個股為精材（3374）、中美晶（5483）、宏捷科（8086）、大學光（3218）、太景*KY（4157）、信昌電（6173）、環球晶（6488）、豪展（4735）、威剛（3260）、熱映（3373）。