外資等三大法人買賣超 前10名股票搶先看
今日台股開高後行進間整理，加權股價指數收盤報11,555.92點，漲201.00，漲幅1.77%，成交量1,597.01億元。在外資等三大法人買賣超個股方面，據業內統計如下：
A.外資買賣超前10名：
1.買超：聯電（2303）、友達（2409）、玉山金（2884）、鴻海（2317）、台新金（2887）、華通（2313）、永豐金（2890）、台泥（1101）、中信金（2891）、金像電（2368）。
2.賣超：群創（3481）、台積電（2330）、新光金（2888）、旺宏（2337）、開發金（2883）、國泰金（2882）、中壽（2823）、國產（2504）、中石化（1314）、彰銀（2801）。
B.投信買賣超前10名：
1.買超：友達（2409）、群創（3481）、旺宏（2337）、威剛（3260）、南電（8046）、台光電（2383）、華擎（3515）、聯電（2303）、中鋼（2002）、日月光控股（3711）。
2.賣超：中信金（2891）、金居（8358）、欣興（3037）、頎邦（6147）、鴻海（2317）、富邦金（2881）、華通（2313）、台塑化（6505）、訊芯-KY（6451）、百和（9938）。
C.自營商買賣超排名：
1.買超：群創（3481）、友達（2409）、華新（1605）、新光金（2888）、彩晶（6116）、仁寶（2324）。
2.賣超：旺宏（2337）、鴻海（2317）、金像電（2368）。
註：外資等三大法人買賣超股票的最後統計數據，仍以交易所公告為主。