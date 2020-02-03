政府基金超威 去年狂賺5,737億

政府基金好威！勞動基金（包括新、舊制勞退及勞保基金等）、國保基金及退撫基金等三大政府基金去（108）年獲利大滿貫，暴衝至5,737億元刷歷史新高，收益率都在10～12％以上；新、舊制勞退基金、勞保基金及退撫基金去年底持股前十大股也曝光，台積電勇奪各基金持股之冠，聯發科、中華電及國泰金等股，均是「必備」持股。

向來政府基金自營操作部位喜愛穩健獲利、善盡企業社會責任的大型股，未來這種趨勢將更明顯，勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，為鼓勵公司重視企業社會責任，今年第一批招標640億元委外代操案開始，被投資的上市櫃公司須在公開資訊觀測站公告企業社會責任（CSR）報告書，因而，1,700多家上市櫃公司中，將只有475家公司符合條件，原本喜好中小型股的投信也將因而轉向投資標的。

勞動基金運用局3日正式公布去年整體收益數為4,734.9億元，收益率11.81％。其中，新、舊制勞退基金、勞保基金收益率分別為11.45％、13.47％、13.30％，均下歷史新高。另受衛生福利部委託管理的國保基金規模收益數為389.6億元，收益率為12.03％。二大基金合計大賺近5,125億元。

若再加上退撫基金公布去年收益也有612.54億元（收益率10.62％），合計三大基金去年賺了5,737億元，獲利能力約是全體上市的1/4。

以各基金到去年底持股前十大股來看，台積電、鴻海、聯發科、大立統、中華電、國泰金、富邦金、台塑2.71％、中鋼、台灣大、聯發科、廣達、台達電等大型權值股，都是政府基金的最愛。

台股元月行情不但落空，且出現大跌，2月武漢肺炎疫情擴大，持續向下修正，劉麗茹表示，年初（下跌）給大家很好審慎擇時、擇標的時機，投資應著眼於長期經營穩健的標的，勞動基金目前手中仍有490億元已遴選投信但尚未撥款，將會視市場狀況而撥款。另退撫基金則有600億元待撥款。

此外，目前正進640億元委外代操，勞動基金預計4月初完成遴選，收益目標依近5年上市平均殖利率（目前約4.3％），再加上2個百分點，也就是收益目標為6.3％。