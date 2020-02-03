淡定防疫 台股跌勢收歛 守穩半年線

台股今開低大跌129點之後，一度大幅下殺逾350點，跌破半年線；不過受惠香港、南韓等市場，無畏陸股暴跌，在盤中逆勢走高，使公營法人、官股券商與大股東等勇於逢低撿便宜貨，使半年線失而復得，且檯面上漲價概念股包括被動元件、面板、矽晶圓與DRAM，同步上演震盪趨堅格局，係台股終場遺有長下影線，短底有機會浮上檯面遠因。

漲價概念股如被動元件華新科、大毅、國巨與奇力新；矽晶圓如環球晶；面板供應鏈族群如友達、群創、誠美材與明基材，及DRAM族群如南亞科、威剛等，多是短多精神標的。不過，盤勢要止跌回穩，仍需雙王表態，權王台積電與股王大立光今同樣留有下影線，短線只要不再破底，則挹注盤勢在半年線附近架構底部區具正向。

另外，生技股如浩鼎、高端疫苗、國光生；防疫概念股如口罩及耳溫槍的恆大、康那香、新麗、豪展、南六與熱映，也都表現出色。

權值股方面，兆豐金、南亞科、聯電、友達、群創、統一、和碩與台灣大等，逆勢收紅；餘台積電、鴻海、大立光、台塑四寶、國泰金、富邦金、中信金、長榮航、中鋼、日月光投控、華航、廣達、仁寶、台泥、亞泥、遠東新、台玻、長榮、聯發科、台達電及第一金等臉色不佳。

業內人士指出，大陸上海、深圳兩市A股與B股，今早盤以來的跌幅多超乎預期，截至午盤的盤中都大跳水，跌幅在7.55%至9.6%不等，呈現補跌窘境。

不過，美國道瓊等電子盤(期貨)已率先止跌勁彈，而南韓、港股也震盪走高，加上日本、新加坡、菲律賓、泰國與馬來西亞等市場，跌勢未如預期嚴重，顯示台股本波探底走勢已不必過分悲觀。