穩固半年線！46檔大幅上漲為台股撐腰

台股今（3日）加權股價指數收盤報11354.92點，大跌140.18點，跌幅1.22％，成交量為1801.68億。

據業內初步統計，上市、櫃股今成交量與漲跌幅如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅較大股票有22檔，前10名毛寶 (1732)漲停、新麗 (9944)、恆大 (1325)、美德醫療-DR (9103)、 亞諾法 (4133)、花仙子 (1730)、仲琦 (2419)、新纖 (1409)、南六 (6504)及杏輝 (1734)。

上市跌幅較明顯的股票有128檔，前10名分別為美食-KY (2723)跟佐登-KY (4190)跌停，羅麗芬-KY (6666)、亞太電 (3682)、麗豐-KY (4137)、旭暉應材 (6698)、傳奇 (4994)、華孚 (6235)、佳凌 (4976)及晶彩科 (3535)。

上市成交量前10名個股為群創 (3481)、友達 (2409)、新光金 (2888)、聯電 (2303)、鴻海 (2317)、彩晶 (6116)、旺宏 (2337)、台積電 (2330)、臺企銀 (2834)及玉山金 (2884)。

上櫃有24檔股票5％漲幅，其中前10名為熱映 (3373)漲停勝昱 (4304)、南光 (1752)、豪展 (4735)、優盛 (4121)、頂晶科 (3562)、花王 (8906)、瑞基 (4171)、商之器 (8409)及合世 (1781)。

上櫃方面，有142檔大幅度下跌，前10名為基亞 (3176)跟淳紳 (4529)跌停，建榮 (5340)、通訊-KY (6404)、網龍 (3083)、雙邦 (6506)、李洲 (3066)、智晶 (5245)、VHQ-KY (4803)、燦星旅 (2719)。

上櫃成交量前10名個股為大學光 (3218)、廣穎 (4973)、中美晶 (5483)、威剛 (3260)、精材 (3374)、宏捷科 (8086)、穩懋 (3105)、金居 (8358)、合晶 (6182)及環球晶 (6488)。

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