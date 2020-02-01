16檔三強股 外資逆勢挺

台股金鼠年新春開紅盤，因武漢肺炎黑天鵝事件，單日吞下史上最大696點的跌點紀錄，市場專家表示，此時要確實檢視手上持股，並同時留意接下來疫情穩定後的布局時機點，包括友達、國產等16檔個股，基本面、技術面、籌碼面都展現強大的抗疫力道，投資人可保持注意。

台新投顧副總黃文清表示，股市最怕就是不確定性，因武漢肺炎疫情每日確診及死亡人數攀升，資金30日大筆手出脫台股，光是外資，1月30及31日兩個交易日合計賣超台股353億元；內資的投信、自營商及壽險公司，也全站在調節的一方，短期重災區是工廠在大陸、大陸營收占比高的上市櫃公司，跌幅最重。

反觀在1月20日封關當日股價技術面強勢、營運展望強勁的個股，30日重挫幅度不深或上漲，31日迎來了反彈走勢，因此黃文清強調，投資人選股要多方參考各項指標，如基本面、技術面、籌碼面上。

面對即將展開的2月台股表現，彙整康和證券投總監廖繼弘、黃文清及永豐投顧總經理李學詩的選股建議，挑選技術面強勢、外資近兩日買超、2020年展望佳的個股，計有友達、國產、敦泰、至上、環球晶、微星、國票金、金寶、技嘉、聯邦銀、聯鈞、台汽電、遠雄、創見、漢翔、大亞等16檔三強股。

其中電競筆電大廠微星周線小跌1元，跌幅1.07％，收在92.8元，1月30日股價下挫之際吸引買盤進場，主要看好微星重返成長軌道，全年EPS挑戰8元。

顯示卡領導廠商技嘉周線下跌1元，跌幅1.92％，收在51.2元。1月30日台股重挫之際，外資持續對技嘉持續站在買方，當日買超1,829張，31日小買43張，已連七日買超。

技嘉董事長葉培城曾表示，主機板、顯示卡、伺服器與筆電產品目標成長兩成以上，特別看好伺服器業務。

李學詩說，1月30日暴跌696點，讓市場期待台股挑戰歷史高點12,682點多頭夭折，台股未來將因武漢肺炎疫情等消息面變化而波動。此外，這兩個交易日盤面上並非全面都弱勢，尤其外資逆勢進場加碼的個股，值得留意。