陸股開市慘劇才開始！老謝揭爆點

武漢肺炎疫情擴大，也傳出愈來愈多國家暫停停止大陸航班，甚至連台港澳航線也受到影響，對此，財信傳媒董事長董事長謝金河在臉書發文表示，這場對全球經濟的大考驗也將在下周陸股開盤到來，屆時全球供應鏈將會面臨巨大衝擊。

謝金河表示，香港宣布境內200家銀行分行暫停營業，大陸有14個省市延長年假這些地方影響大陸78%出口以及69%GDP，像是Tesla在上海，Nike生產基地在江蘇，富士康在河南，將大大衝擊供應鏈。

至於下周陸股開盤表現會如何？謝金河認為，這勢必會影響全球，從元月23日陸股封關，當日上証下跌2.75%，深圳A股大跌3.45%，下周一2月3日陸股恢復交易，恐怕凶多吉少。美國道瓊工業指數在元月最後一個交易日大跌603.41點，恐慌指數上升至18.84，看到CNBC分析師嚇得嘴巴開開，全球金融市場已經準備下周深滬股市重新交易，所帶來的巨大挑戰，謝金河要台灣投資者有心裡準備。

謝金河指出，大陸經濟奔馳30年，跟大陸市場連結的金融商品，台灣的投資人趨之若鶩，像是海內外基金公司發行的A50，像元大寶滬深，富邦上証，元大上証，國泰中國A50，投資人都很喜歡。

謝金河也發現，經常會看到「外資愛不釋手，陸股後市看俏」的標題，帶表台灣投資人對於與大陸市場連結的衍生性商品不陌生也買進許多，並透過複委託交易買香港等境外股票，更喜歡人民幣存款，像是TRF交易，等到問題爆發後，才發現是天文數字，現在大浪來襲，相關資產部位很大的投資者壓力也跟著來了。

（中時電子報 呂承哲）

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