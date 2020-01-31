107年董監酬金 國巨1.14億奪冠

證交所31日公告107年第二階（最後實際發放）上市公司平均每位董監事酬金（未加計員工酬金）出現大洗牌，由國巨以1.14億元從106年第一名的中信金手中奪冠，中信金107年每位董監事酬金為5,430萬元退居第二，且國巨董監酬勞是中信金的二倍，而過去曾蟬聯多年冠軍的台積電則以4,014萬退至第三名。

國巨獲利飆升

107年上市公司獲利增減表現不一，國巨106年平均每位董監事酬金僅有2,171萬元，107年獲利飆升至338.39億，每股稅後盈餘（EPS）達80.3元，董監事酬金也翻了好幾番衝上1.14億元，較前一年大增4.25倍，搶下107年上市公司平均每股董監事酬金王。

中信金近年來獲利成長佳，106年以5,035萬奪下平均每位董監事酬金冠軍，將蟬連多年的台積電擠至第二，而107年中信金及台積電則因國巨竄起，退居第二及第三名。

接下來排名第4～10名的公司及平均董監酬金依序為：上銀2,903萬、大立光2,564萬、統一2,464萬、華新科2,352萬、台新金1,905萬、和泰車1,877萬、遠東新1,818萬等。前十名電子股不再獨占鰲頭，電子股占四家，傳產股也有四家，金融股二家。

30家酬金千萬

此外，107年平均董監酬金達千萬元以上的還有旺宏1,648萬、亞泥1,574萬、統一超1,566萬、元大金1,491萬、國喬1,457萬、南僑1,389萬、寶成1,320萬、開發金1,295萬、台泥1,264萬、巨大1,200萬。另英業達、中石化、富邦金、華新、第一金、豐泰、台灣大、中壽、奇力新、遠傳等，由高至低各為1,187～1,019萬元，這些公司平均每位董監事酬金都是「千萬元」身價。

若進一步分析這30家「千萬元」身價的上市公司，傳產股出頭天占了14家，分散在各產業族群龍頭公司，另電子股族群居僅有九家，被動元件就占三家，另有民營電信雙雄，至於金融股則有七家，以民營金控居多數。

財報虧損 79家董監仍爽當肥貓

證交所31日公告107年第二階段董監事酬金實際分派結果，107年上市公司虧損但平均每位董監酬金（不含員工酬金）卻比106年高的計有79家，其中，以「無敵」增加96.6萬最多，107年平均每位董監事酬金仍達121.5萬元；不過大同堪稱最大「肥貓」，107年鉅額虧損逾106億，平均每位董監事仍爽拿287萬元酬金。

證交所公告資料顯示，107年上市公司財報出現虧損，但平均每位董監事酬金未減反增，即市場所謂的「肥貓」仍有79家，備受外界關注。其中，無敵107年虧損29.31億元，但平均每位董監事酬金高達121.5萬元，較106年的24.9萬大增96.6萬，增加金額最多；而大同107年鉅幅虧損106.4億元，平均每位董監事酬金不減反增來到287.3萬，較106年增加24.9萬元。

此外，皇昌也大增49萬、雷虎增41.4萬、如興及太極都各近41萬、欣巴巴近40萬、中和36萬等。另外107年每位董監事酬金較106年增加30萬以上的還有華豐、一詮、四維航，20萬以上有千興、南電，10萬以上有嘉裕、聚隆、寶徠、冠軍、怡利電、敦泰等。