武漢起「疫」 15檔法人護體

受武漢肺炎利空襲擊，台股元月月線收黑，終結連四紅，投資專家指出，指數急跌主要反應市場心理與籌碼兩大因素，但短線有法人買盤加持，且股價迅速收復失土、逆勢走高的個股值得關注，包括旺宏、微星、國巨等15檔，可望力抗疫情影響，延續多方走勢。

台股鼠年開紅盤歷經重挫近700點的震撼教育後，1月31日止穩反彈，收在11,495點，但外資拋售力道未見縮減，仍賣超171.9億元，累計元月減碼台股426.26億元，為去年9月後首度單月轉為賣超。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，台灣因與中國大陸在投資生產及人員交流上較為密切，因此初期資金撤出壓力明顯大於歐美及港股，但就產業面觀察，5G需求不變，電子族群短線修正後可望重返主流。

根據近兩日走勢，篩選出不跌反漲，且有三大法人逆勢搶進的個股，共有旺宏、微星、國巨、環球晶、創見、金寶、穩懋、廣明、泰鼎-KY、至上、聯邦銀、國票金、華新、緯創、台汽電等15檔，力抗疫情利空。日盛投顧總經理鍾國忠分析，由於陸股下周將開盤，預料可能還有一波跌勢，因此目前買盤聚焦重點在於產業成長趨勢顯著，不受疫情影響，以及高殖利率的價值投資為主，從上述15檔法人加碼焦點股可見一斑。

旺宏受惠任天堂上修Switch銷量，後續拉貨力道可期，加上武漢為半導體晶片重鎮，疫情雖對半導體製造產業實質影響有限，但在心理層面影響仍可能影響短期間現貨市場報價波動，對Nor Flash影響大於Nand Flash，吸引三大法人單日大舉回補萬張持股。

此外，被動元件龍頭國巨1月31日也成為法人關注重心，由於客戶庫存下滑，元月已將部分陸系客戶晶片電阻售價調漲一成，並選擇優先交貨利潤較佳訂單，預期缺貨情況有機會延長至第一季底，推升股價領先反彈。

金融股聯邦銀、國票金具高殖利率及穩健配息題材，帶動部分資金轉進避險；綠能概念股台汽電去年營收72.18億元，年增89.24％，近日表現不僅相對抗跌，更逆勢創高。