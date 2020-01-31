陸股恐大跌 台股停看聽

陸股因武漢肺炎疫情而延至2月3日開市，而陸股在1月23日封關至1月31日期間全球股市重挫，A50指數期貨跌幅將近一成，預期3日開市將有一波不小的跌幅，也造成台股1月31日僅呈弱勢反彈。台股資深分析師杜金龍、兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長陳奕光均認為，台股停看聽為上策。

台股1月30日暴跌696.97點，1月31日卻僅有弱勢反彈上漲73.36點，台積電也未收復季線。杜金龍表示，台股1月30日創史上最大跌點696.9點後反彈，但反彈頗為弱勢，要留意的是三天內不再破1月30日的低點11,418點，行情才算是止穩，由於下周一（2月3日）陸股恢復開市，從A50期貨指數以及台股中連結陸股的ETF推算，陸股3日開市不容樂觀，預計台股也將面臨相當大的挑戰。

杜金龍說，台股從2019年1月上漲到目前，已經進入第13個月回檔周期，同時2015年8月28日低點7,203點起漲至今已經達53個月，以末升段55個月滿足計算，台股將逐步形成M頭，今年1月3日的高點12,197點疑似左肩，後續將持續觀察價量變化。

杜金龍也強調，台股1月31日收在11,495點，仍處在2018年1月高點11,270點以來的多頭架構，只要台股守在11,270點之上，投資人可安心。

兆豐投顧董事長李秀利指出，1月31日台股只是收一根小紅棒，與1月30日的長黑相比，反彈甚至連696.97點的五分之一都沒有，量也不算大，只能算是「短彈」，短線11,400點「暫時」有撐。

李秀利指出，1月31日著重在籌碼整理，早盤開高是因為美股翻揚，之後因投資人打帶跑策略，持續調節持股，造成漲勢收歛。日、韓股市也見反彈及調節同步進行，外資提款效應持續。

針對WHO將武漢新型冠狀病毒列為全球緊急事件，李秀利認為後續要觀察三點，第一、武漢疫情疑似病例有沒有增速加大，湖北周邊城市疫情是否獲控制。第二、陸股3日開市表現。第三是2月10日開工狀況，才能判斷1月31日行情是極短線反彈，還是周K線上升趨勢跌破後的中段整理。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股1月30日大跌近700點來看，1月31日本來即會技術性反彈，上漲250點算是弱勢反彈、400點可屬強勢反彈，但實際上台股1月31日反彈點數低於百點，只能算是試水溫，部分資金進場嘗試摸底，投資人操作宜停看聽。（李娟萍、王淑以）