1月31日一分鐘強弱勢股
1月31日一分鐘強勢股
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公司
|漲幅(%)
|強勢原因
|勤誠
(8210)
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10.00
|自結2019年每股盈餘達7.4元，獲利前景看旺，跌深反彈
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康那香
(9919)
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10.00
|因武漢肺炎延燒，導致口罩供不應求，業績成長可期
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花王
(8906)
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10.00
|全球疫情肆虐，防疫概念股趁勢而起，股價連兩日攻漲停板
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大學光
(3218)
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9.97
|春節長假期間過度用眼人數增加，眼科相關需求同步增溫
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熱映
(3373)
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9.97
|防疫需求帶動耳溫槍搶購潮湧現，激勵股價短線急漲
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南六
(6504)
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9.94
|終端客戶包括生產大陸醫療用手術衣的廠商，買盤大舉湧入
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凱碩
(8059)
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9.94
|無畏大盤震盪劇烈，受惠基本面及法人撐盤，延續多頭格局
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新麗
(9944)
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9.92
|防疫概念股強滾滾，今年以來股價已大漲49.71％，漲勢強勁
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華擎
(3515)
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9.91
|電競經濟興起，搶攻春節後的紅包商機，股價強登漲停
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亞諾法
(4133)
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9.84
|擬以自主開發的技術平台製作武漢肺炎抗體，股價由黑翻紅
製表：柯宗沅
1月31日一分鐘弱勢股
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公司
|跌幅(%)
|弱勢原因
|建錩
(5014)
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10.00
|儘管2019年12月營收創高，自結虧損卻達170萬元
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佐登-KY
(4190)
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9.95
|受武漢疫情干擾，短期醫美需求降溫，股價跳空跌停
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大洋-KY
(5907)
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9.84
|旗下門店與百貨配合武漢政府疫情控制措施，暫時停止營業
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雅茗-KY
(2726)
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9.81
|受新型冠狀病毒衝擊，股價連兩日重挫，跌破各類均線支撐
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建榮
(5340)
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9.78
|武漢封城影響工廠生產進度，市場擔心電子業面臨斷鏈危機
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統新
(6426)
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9.76
|國際黑天鵝及內部主管異動雙利空，股價向下跌破半年線
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中化生
(1762)
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9.65
|短線急漲後拉回整理，由紅翻黑，回補30日向上跳空缺口
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美食-KY
(2723)
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9.65
|大陸營收占比逾六成，因疫情導致展店計畫遞延，股價重挫
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楠梓電
(2316)
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9.23
|配合防疫政策，湖北等地區工廠復工時間延後，失守年線
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亞太電
(3682)
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8.67
|減資彌補虧損換發新股後，市場不領情，走勢持續疲弱
製表：柯宗沅