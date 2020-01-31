1月31日一分鐘強弱勢股

公司 漲幅(%) 強勢原因

勤誠 (8210) 10.00 自結2019年每股盈餘達7.4元，獲利前景看旺，跌深反彈

康那香 (9919) 10.00 因武漢肺炎延燒，導致口罩供不應求，業績成長可期

花王 (8906) 10.00 全球疫情肆虐，防疫概念股趁勢而起，股價連兩日攻漲停板

大學光 (3218) 9.97 春節長假期間過度用眼人數增加，眼科相關需求同步增溫

熱映 (3373) 9.97 防疫需求帶動耳溫槍搶購潮湧現，激勵股價短線急漲

南六 (6504) 9.94 終端客戶包括生產大陸醫療用手術衣的廠商，買盤大舉湧入

凱碩 (8059) 9.94 無畏大盤震盪劇烈，受惠基本面及法人撐盤，延續多頭格局

新麗 (9944) 9.92 防疫概念股強滾滾，今年以來股價已大漲49.71％，漲勢強勁

華擎 (3515) 9.91 電競經濟興起，搶攻春節後的紅包商機，股價強登漲停