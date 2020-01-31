1月31日一分鐘強弱勢股

工商時報 柯宗沅

1月31日一分鐘強勢股

公司

 漲幅(%) 強勢原因
勤誠

(8210)

10.00

 自結2019年每股盈餘達7.4元，獲利前景看旺，跌深反彈

康那香

(9919)

10.00

 因武漢肺炎延燒，導致口罩供不應求，業績成長可期

花王

(8906)

10.00

 全球疫情肆虐，防疫概念股趁勢而起，股價連兩日攻漲停板

大學光

(3218)

9.97

 春節長假期間過度用眼人數增加，眼科相關需求同步增溫

熱映

(3373)

9.97

 防疫需求帶動耳溫槍搶購潮湧現，激勵股價短線急漲

南六

(6504)

9.94

 終端客戶包括生產大陸醫療用手術衣的廠商，買盤大舉湧入

凱碩

(8059)

9.94

 無畏大盤震盪劇烈，受惠基本面及法人撐盤，延續多頭格局

新麗

(9944)

9.92

 防疫概念股強滾滾，今年以來股價已大漲49.71％，漲勢強勁

華擎

(3515)

9.91

 電競經濟興起，搶攻春節後的紅包商機，股價強登漲停

亞諾法

(4133)

9.84

 擬以自主開發的技術平台製作武漢肺炎抗體，股價由黑翻紅

製表：柯宗沅

1月31日一分鐘弱勢股

公司

 跌幅(%) 弱勢原因
建錩

(5014)

10.00

 儘管2019年12月營收創高，自結虧損卻達170萬元

佐登-KY

(4190)

9.95

 受武漢疫情干擾，短期醫美需求降溫，股價跳空跌停

大洋-KY

(5907)

9.84

 旗下門店與百貨配合武漢政府疫情控制措施，暫時停止營業

雅茗-KY

(2726)

9.81

 受新型冠狀病毒衝擊，股價連兩日重挫，跌破各類均線支撐

建榮

(5340)

9.78

 武漢封城影響工廠生產進度，市場擔心電子業面臨斷鏈危機

統新

(6426)

9.76

 國際黑天鵝及內部主管異動雙利空，股價向下跌破半年線

中化生

(1762)

9.65

 短線急漲後拉回整理，由紅翻黑，回補30日向上跳空缺口

美食-KY

(2723)

9.65

 大陸營收占比逾六成，因疫情導致展店計畫遞延，股價重挫

楠梓電

(2316)

9.23

 配合防疫政策，湖北等地區工廠復工時間延後，失守年線

亞太電

(3682)

8.67

 減資彌補虧損換發新股後，市場不領情，走勢持續疲弱

製表：柯宗沅

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