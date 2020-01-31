今日焦點股 重點精選

今(元/31)日熱門股之重點精選：

(1)日本遊戲機廠任天堂（Nintendo）調高Switch銷售目標，市場看好供應商旺宏與原相營運可望受惠，激勵股價同步走高。

任天堂Switch熱賣，年度銷售目標自1800萬台調高至1950萬台，調幅約8.3%；任天堂也將年度獲利目標調高至3000億日圓，調幅約15%。

旺宏為任天堂Switch唯讀記憶體（ROM）主要供應商，原相是Switch感測器供應商，法人看好，任天堂Switch銷售超乎預期，旺宏與原相營運可望受惠。

旺宏與原相今天在市場買盤積極湧入下，股價同步走高，旺宏一度達38.25元，漲1.75元，漲幅達4.79%；原相股價一度達162元，漲5.5元，漲幅約3.51%。

除遊戲機產品外，旺宏看好5G基地台、車用與醫療產品也將是未來營運成長動能；藍牙無線耳機與安防產品將是原相未來營運成長主要動力。（中央社）

(2)武漢肺炎疫情持續蔓延，台股金鼠年開市即嚇跌696點，跌點之大史上最慘！財政部長蘇建榮今日開盤前信心喊話，請國人不用恐慌，國安基金會密切注意，激勵台股開盤即反彈72.29點，盤中更一度上漲衝到11594.21點，大漲172.47點！防疫概念股持續受到資金追捧，南六 (6504) 、毛寶 (1732) 、恆大 (1325) 、花王 (8906) 、合世 (1781) 、美德醫-DR (9103) 、康那香 (9919) 漲停高掛，依舊成為盤面最亮眼族群。

大陸武漢肺炎來勢洶洶，不但重挫全球股市也造成口罩、防疫清潔產品、疫苗等個股掀起搶購潮，毛寶 （1732） 等多檔防疫概念股今日持續鎖住漲停，毛寶委買張數仍高掛1.6萬張排隊，六個交易日更大漲57.25％，表現最為剽悍，其他包括清潔產品花仙子 (1730) 、花王 (8906) 續強，體溫計廠合世 (1781) 、豪展 (4735) 持續受到買盤搶進強彈。

武漢肺炎疫情估計到4月天氣溫暖時才能獲控制，口罩需求將會持續，目前全台灣口罩大缺貨，基於政府需求，台灣口罩工廠加班趕工，恆大 (1325) 六條生產線24小時生產單日產量24萬片口罩，康那香 (9919) 訂單已排到6、7月，目前有二條產線，日產量約20萬片，若加班趕工單日產量可達40萬片，在全台陷入口罩荒下，恆大 (1325) 、康那香 (9919) 、南六 (6504) 、美德醫-DR （9103） 持續吸引買盤蜂擁，股價續鎖漲停。

農曆新年期間武漢肺炎疫情擴大至全球，美股受拖累跌幅介於1％到3％之間，台股鼠年首個交易日補跌在所難免。

短期盤面主要會反應受惠產業：口罩、不織布、清潔用品、耳溫槍、製藥、疫苗、線上遊戲等產業；受創產業包括觀光、飯店、餐飲、航空、旅遊休閒、百貨等等。然美股蘋果財報優於預期，國際資金仍寬鬆，台股短線因恐慌情緒平復後，依歷史經驗隨著疫情逐漸受控制，最終仍將回歸基本面。（時報資訊 龍彩霖）

(3)盤中熱門股之重點精選：

1.台積電 (2330) ：昨遭三大法人倒貨賣超31100張，昨夜ADR亦跌2.43%，惟今早低接買盤湧入，股價開高323元、彈升約2%。

2.和泰車 (2207) ：總座蘇純興樂觀看今年車市，訂下自家市占32.5％的成長目標，惟早盤股價續跌逾2.5%、600大關警報響。

3.南亞科 (2408) ：自營商昨擴大買超相挺，今早股價彈升逾2%，意圖收復80關。

4.廣穎 (4973) ：昨獲外資逆勢買超627張，今早股價彈升逾5%。

5.威剛 (3260) ：昨獲三大法人聯手相挺買超859張，今早股價彈升近2.5%，一度站上月線。

6.中鋼 (2002) ：去年獲利衰退達6成、創4年來新低，昨遭外資轉賣超11415張，爆量拉出一根長黑棒，惟今早股價仍彈升約1.3%。

7.國產 (2504) ：不理肺炎疫情，昨外資續買超4731張，帶動早盤股價一度彈升約3%。

8.三發地產 (9946) ：昨外資大舉買超410張，激勵今早股價彈升逾3.3%。

9.京城 (2524) ：昨獲外資擴大買超247張，帶動早盤股價彈升約3%，一度站上季線。

10.鴻海 (2317) ：疫情影響，昨遭三大法人聯手賣超28726張，惟早盤低接援兵進駐，推升股價彈升約1.3%，惟賣壓仍顯沉重。

11.可成 (2474) 昨獲外資買超3658張相挺，早盤股價一度彈升至251元，企圖收復5日線。

12.鮮活-KY (1256) ：雖外資不離棄持續買超，惟市場仍憂心武漢肺炎疫情衝擊，早盤股價續跌逾7%，200大關警鈴大作。

13.台泥 (1101) ：武漢肺炎疫情延燒，公司表示對今年損益可能有些影響，早盤股價仍隨台股持穩盤上。

14.國巨 (2327) ：是全球最大的晶片電阻廠商，晶片電阻產能占了全球三分之一之多，本波報價上漲的受惠程度最大，受疫情影響，被動元件最快Q2供需平衡，股價一度漲逾3%。

15.南六 (6504) ：口罩需求夯，早盤爆量漲停鎖死。

16.晶電 (2448) ：法人認為Mini LED在今年有明顯的出貨拉升，市場需求成長會非常快速，股價漲3.55%。

17.群創 (3481) ：於大陸佛山、南京、上海等地設廠，年前成立防疫預警小組，各廠將依照法定假期規定，及地方防疫狀況，機動調整生產排配，股價漲3.8%。

18.泰鼎-KY (4927) ：台商泰國第一大PCB廠商，可望迎轉單，股價一度漲5.22%。

19.大毅 (2478) ：內部已成立「防疫對應小組」密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，會機動調配出貨，股價漲5.02%。

20.宏碁 (2353) ：多方視訊會議方案提前曝光，aiSage搶鏡，外資昨亦低點搶進，早盤上漲逾2.5%。

21.華碩 (2357) ：電競告捷，營運成長添柴火，股價走揚近2%。

22.旺宏 (2337) ：今年記憶體樂觀，加上Switch熱賣，任天堂上修年銷量，晨盤帶量反彈近4%。

23.原相 (3227) ：CIS元件、Switch雙題材加持，早盤上攻近2.5%。

24.華擎 (3515) ：比特幣站上9500美元，以及外資、投信加持，昨拉長紅K線，今股價續漲4.5%，劍指前波87.8元高點。

25.微星 (2377) ：台北國際電玩展如期舉行，電競商機看俏，且三大法人力挺，晨盤強漲逾3.5%。

26.奇鋐 (3017) ：武漢肺炎疫情燒，昨摔跌停，外資、自營商續落跑，早盤再跌逾4%，續寫波段新低點。

27.毛寶 (1732) ：防疫概念股飆漲，開盤依舊跳空鎖漲停，六個交易日更大漲57.25％，表現最為剽悍。

28.花王 (8906) ：防疫概念股人氣強強滾，連兩日跳空漲停鎖住，登上逾半年新高。

29.恆大 (1325) ：口罩工廠加班趕工仍供不應求，股價連三日飆漲停，今日委買張數仍高掛14萬張排隊。

30.合世 (1781) ：防疫股持續發燒，帶動連兩日亮燈漲停，收復10元票面。

31.瑞祺電 (6416) ：昨獲三大法人聯手買超697張相挺，早盤反彈5%，收復昨日一半失土。

32.台塑 (1301) ：肺炎疫情擴大，以PP為原料之不織布口罩需求明顯拉升，早盤在買盤相挺下反彈2%，暫止破底危機。

33.大學光 (3218) ：外資延續年前偏多操作，昨日續買超521張，晨盤彈升6%，再創逾10年高價。

34.和桐 (1714) ：武漢肺炎疫情升溫，股價隨抗疫概念股題材催化攀揚，早盤放量衝高5%，來到逾半年高價。

35.華新 (1605) ：三大法人昨擴大買超，合計1萬1605張，早盤多頭跟進、漲逾1%。

36.三商壽 (2867) ：三大法人連4日買超，早盤挾量漲逾2%。

37.亞力 (1514) ：三大法人昨轉買超1102張，早盤漲逾2%，改寫前高。

38.朋程 (8255) ：樂看今年營運，早盤彈升逾3%，向百元大關前進。

39.高力 (8996) ：三大法人昨轉賣超，早盤偏空操作，下挫逾8%，失守周線。

(4)網安設備廠瑞祺電 （6416） 今年營運成長動能樂觀，惟因台股反應武漢肺炎疫情利空暴跌，昨（30）日遭拖累重挫9.33％，但三大法人仍買超697張力挺。今（31）日股價回神反彈、一度大漲7.35％至109.5元，早盤維持逾4.5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。

瑞祺電因投資併購進度遞延達半年，2019年上半年營運偏弱。不過，隨著6月斥資4.05億元取得澔楷科技4成股權，新增整合型通訊系統產品線，成為營運第三隻腳，將與軟體定義廣域網（SD-WAN）擔當成長2大引擎。

在併購效益逐步顯現下，瑞祺電去年下半年營運動能逐步回升，2019年12月自結合併營收5.75億元，月增達27.95％、年增達15.11％，第四季合併營收14.33億元，季增達18.79％、年增達17.61％。累計全年合併營收44.31億元，年增4.33％，全數改寫歷史新高。

瑞祺電總經理洪德富先前法說時表示，在SD-WAN需求持續成長、導入整合型通訊系統新產品線，帶動營運自去年第三季重回正軌，「最差時期已過」且「春燕來了」，今年上半年訂單能見度佳，傳統網安產品亦可望穩健成長，營運動能表現更樂觀。

投顧法人認為，瑞祺電去年第四季營收成長優於預期，隨著5G世代到來，使網安重要性倍獲重視，瑞祺電接下多個營運技術（OT）訂單，看好今年營收可望成長15～20％，維持「買進」評等、目標價113元。(時報資訊 林資傑)

(5)美股反彈加上盤前財政部長蘇建榮信心喊話，台股開高反彈，台積電 (2330) 股價開高6.5元為323元，漲幅近2%。外資自1月15日以來第六個交易日，連續5日共計賣超台積電91062張，使得台積電股價連四天下跌。

台股30日新春開紅盤，受武漢肺炎疫情延燒，大盤指數重挫696.97點，創史上單日最大跌點，台積電也表現疲弱，收跌16.5元至316.5元，市值驟減4278.5億元，為8.2兆元。

世界衛生組織（WHO）宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」，但不建議對中國發出任何旅遊及貿易限制令，美股30日拉尾盤，道瓊指數上漲124.99點，但費城半導體指數小跌。台積電ADR周四收55.80美元，下跌1.39美元或2.43%，折合新台幣每股約337.9元，與台積電周四收盤價316.5元仍有高達新台幣約21.4元之價差。

台積電今年基本面樂觀，隨著市場恐慌氣氛減緩，台股今天反彈，台積電早盤盤中漲5元，漲幅約1.5%。籌碼面，外資自1月15日以來第六個交易日，連續5日共計賣超台積電91062張，台積電法說會後不漲反跌，呈現利多鈍化。

台積公司對首季展望樂觀，受惠客戶對先進製程需求強勁，預估今年第一季營收在102到103億美元之間，僅比上季高峰小減0.9%到1.8%，以美元匯率29.9元計算，折合新台幣3049.8億元到3079.7億元，季減2.9%到3.9%，毛利率為48.5%到50.5%，營業利益率37.5到39.5%，均維持高檔水準。(時報資訊 沈培華)

(6)武漢肺炎疫情擴大，中國大陸延長春節假期，對在中國大陸設廠的科技業者營運造成衝擊。IC載板及印刷電路板（PCB）大廠欣興 （3037） 中國大陸營收貢獻約30～36％，其中湖北黃石欣益興僅約3～5％，投顧法人認為疫情衝擊應有限，但全年獲利恐存下修空間。

反應疫情對營運衝擊，欣興昨（30）日鼠年開紅盤跟隨大盤重摔跌停，今（31）日開低後一度翻紅上漲1.12％，但賣壓出籠致使股價再度反轉走跌，一度大跌8.05％至37.1元，回測去年8月中以來近半年波段低點。三大法人昨日賣超達10,006張。

欣興公告，中國大陸生產據點位於蘇州、昆山、深圳及湖北黃石，位於湖北黃石的子公司黃石欣益興配合防疫工作自1月29日起停工，其他廠區則按規定及防疫狀況機動調整生產。黃石欣益興及中國大陸去年下半年營收貢獻各約3～5％、30～36％。

投顧法人指出，湖北仙桃、黃石均為PCB生產重鎮，皆列為封城管制名單中。欣興湖北廠區的黃石欣益興主要生產高密度連接板（HDI）及消費性、車用傳統多層板，黃石群立則以載板為主，但對營收尚無貢獻，ABF載板主要在台灣生產。

欣興2019年第四季自結合併營收225.72億元，季減1.64％、年增達10.22％，改寫歷史次高。法人指出，其中PCB稼動率略升至85%，載板75～80％，含類載板（SLP）在內的HDI約85～90％，軟板略降至80％，整體表現符合預期。

展望本季，欣興預期ABF載板需求持續滿載，但BT載板、HDI、PCB及軟板仍有淡季效應。法人預期，欣興ABF載板今年將維持高稼動率，並規畫擴產10％，中高階HDI營收占比自50％提升至60％，若美系客戶手機導入AiP天線封裝，可望提升BT載板平均單價。

此外，投顧法人指出，欣興規畫將軟硬結合板（RFPCB）部分產能自電池移往高階手機用相機模組，有助帶動相關產線今年有望轉盈。不過，今年資本支出估跳升至172億元，預期第四季開始認列折舊費用，將使營業率費用率下降幅度受限。

法人認為，欣興今年ABF載板、BT載板展望正向，軟硬結合板可望轉盈，有助於帶動營收成長約1成，毛利率提升亦有助於獲利成長，有機會挑戰近9年高點。不過，雖然黃石廠疫情衝擊影響應有限，但加上折舊費用增加干擾，將使全年獲利存在下修空間。(時報資訊 林資傑)