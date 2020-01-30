防疫概念股飆漲 毛寶最悍

大陸武漢肺炎來勢洶洶不但重挫全球股市也造成口罩、防疫清潔產品、疫苗等個股受惠最大，毛寶（1732）等多檔防疫概念股30日全鎖住漲停，毛寶五個交易日更大漲43.15％是疫情來臨時的飆股。

30日台股金鼠年原本該是熱鬧的新春開紅盤，但武漢疫情嚴重，台股重挫696點，創史上新高，恐慌的氣氛讓讓防疫概念股30日新春開紅盤。

根據統計，毛寶、康那香、恆大、花仙子、太景*-KY、中化生、高端疫苗、熱映、中化、杏輝、國光生、豪展等防疫概念股30日全數漲停，由於武漢肺炎疫情何時能穩定下來都是未知數，且已經超過170餘人死亡，吸引市場資金進入追逐買進，由於持有者惜售，使得多檔個股高掛漲停價格排隊也買不到。

其中漲幅最強勁生產清潔劑的毛寶30日掛漲停買進有9.9萬張，口罩工廠康那香高掛56萬餘張，同樣也是口罩廠商的恆大高掛21萬張，口罩、消毒滅菌產品廠商的杏輝搶買進雖然僅有2千多張，但近五個交易日漲幅達13.21％，相當不俗。

在醫材股方面，紅外線溫度量測儀耳溫槍、額溫槍的豪展、熱映皆衝上漲停價位。太景*-KY、中化生、高端疫苗、國光生等具有抗流感及疫苗的題材，30日也全數攻漲停，其中太景*-KY受惠在流感抗病毒新藥TG-1000規劃向陸申請臨床利多發酵，開盤跳空漲停，近五個交易日漲18.35％。

由於估計到4月天氣溫暖時疫情才能控制，口罩需求將會持續，目前全台灣口罩大缺貨，蔡英文總統針對「口罩之亂」表示將進行物資控管，台灣每日可生產420萬片。

基於政府需求，台灣口罩工廠加班趕工，恆大六條生產線24小時生產單日產量24萬片口罩，康那香訂單已排到6、7月，目前有二條產線，日產量約20萬片，若加班趕工單日產量可達40萬片，預計將貢獻第一季、第二季的業績及獲利成長。