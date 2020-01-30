多殺多 台積電跌掉七棟101

台股大跌近700點，護國神山台積電股價大跌4.95％，市值蒸發七樓101大樓。台積電概念股也紛紛中箭落馬，光罩、精材、閎康等多檔個股，股價打入停跌板，股價一片綠油油。

台積電護國不力，原因是什麼？法人解釋，武漢疫情在台股年假期間越演越烈，外資在台股封關時於摩台期貨布好空單，30日摩台結算，則反手賣超台積電現股2.71萬張、壓低指數結算，空單大獲全勝。

值得注意的是，大型亞洲基金30日賣台積電提款，加上被動型基金啟動程式交易，連環賣壓衝擊下，讓台積電30日股價大跌16.5元，跌幅4.95％，一天市值蒸發了4,278.5億元，相當於七棟101大樓。

台積電是台股市值最大的個股，股價漲跌1元，對大盤指數影響度約8.12個漲跌點，因此，單是台積電一檔個股下跌，就影響台股加權指數約135點，造成台股信心崩潰，跌點擴大。

摩爾投顧分析師陳昆仁認為，台股30日在春節之後重新開市，出現補跌效應，大型亞洲基金主要持股是台積電，將台積電當作提款機，加上被動型基金啟動程式交易，跟著一起賣，加重台積電及台股跌勢。

此外，陳昆仁認為，武漢疫情造成港股先開市先跌、台灣後開市跟著跌，加上台股位階高，跌點才會跌到近700點、史上最大，若以跌幅論，30日跌幅才排到史上第50名。

群益期貨副總經理范振鴻則認為，從SARS經驗來看，目前武漢肺炎確診人數還未到達最高峰，對大陸股市的衝擊預期將持續，2020上半年大陸經濟活動如降溫、甚至停擺，一定會衝擊台股。

范振鴻認為，台灣科技股的股價，大多已經反應完2020的獲利預估，上半年財報可能不如預期，很多個股將面臨股價的調整。不過，在美股抗跌及國家隊的支撐下，台股指數下跌空間有限，但個股恐怕會激烈調整。

鴻家軍市值 單日蒸發逾1,700億

不畏武漢肺炎當道，鴻海今年開工大典照例在年初六（30日）舉行，惟瘟疫黑天鵝滿天飛，鴻家軍不敵疫情干擾，今年開紅盤表現可謂是潰不成軍，集團市值大失血，光鴻海一檔就失血1,275.3億元，集團市值更在一日之間蒸發逾1,700億元。

武漢肺炎延燒，原本市場猜測鴻海今年開工大典可能因故取消，不過鴻海還是在低調開場，今年主祭者為新科董事長劉揚偉，此外，鴻海總財務長錢媽媽黃秋蓮，副總裁呂芳銘也都到場陪祭，不過因疫情未解，鴻海今年的開工大典刻意低調，整個祭拜行程不到15分鐘就宣告結束，且典禮完成後，董事長劉揚偉未接受採訪，就快閃進入廠內。

而且開工大典選在鴻海集團總部戶外舉行，但為做到防疫無漏洞，舉凡參與祭典的鴻海員工都全數戴上口罩，形成少見的防疫景觀。

為了做好防疫，鴻海指出自即日起，每天上午八點公司就會派駐醫護人員在公司入口處，為同仁量測體溫，強制規定全員都須接受量測，才得進廠，若同仁體溫超出攝氏37.5度以上，會交由醫護人員做專業判斷，看適不適合進廠。

鴻海強調，由於公司規定正式上班時間為上午八時，不過考量到部分同仁因公務所需，必須提早抵達公司，公司也特別委請警衛兼負醫護人員的職責，代為量測體溫，以免防疫出現漏洞。

雖然鴻海全力抗煞，不過受到市場恐慌氣氛影響，中概股色彩濃厚的「鴻家軍」仍是首當其衝，成為殺盤重心。

在鴻海帶頭殺到跌停下，鴻家軍30日表現可謂是潰不成軍，包括台揚、廣宇、建漢、京鼎、群創、亞太電、臻鼎-KY、天鈺、樺漢、訊芯-KY、中揚光、位速、友威科全數跌停鎖死，光這13檔跌停小金雞損失的市值就達到337.1億元。（鄭淑芳）