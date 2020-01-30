1月30日一分鐘強弱勢股
1月30日一分鐘強勢股
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公司
|漲幅(％)
|強勢原因
|新麗
(9944)
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9.98
|全球疫情肆虐，防疫概念股發燒，盤中短暫漲停打開爆大量
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健喬
(4114)
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9.98
|武漢肺炎延燒，生技族群回神，開紅盤日有多檔個股飆漲停
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豪展
(4735)
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9.97
|接獲中國體溫量測急單，合計10～20萬隻，首季營運加溫
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和桐
(1714)
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9.97
|民生清潔需求激增，和桐大陸磺化類產品市占率達4成
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中化生
(1762)
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9.95
|原料藥族群的市場需求可望因武漢肺炎而提升，買盤卡位
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國光生
(4142)
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9.94
|防疫概念股成台股紅盤日萬綠叢中一點紅，資金逆勢搶進
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盛弘
(8403)
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9.9
|大健康平台打造完成，2020年聚焦營運優化，全力衝獲利
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太景*-KY
(4157)
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9.88
|新型冠狀病毒疫情難抑，生醫股成為盤面唯一強勢的族群
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中化
(1701)
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9.85
|台股鼠年一開盤就面臨補跌壓力，惟防疫概念股逆勢飆漲
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生達
(1720)
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9.48
|台股呈現補跌窘境，開低殺低，盤面僅防疫概念股紅通通
製表：廖育偲
1月30日一分鐘弱勢股
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公司
|跌幅(％)
|弱勢原因
|億豐
(8464)
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10
|大陸子公司因疫情影響，復工時間延至2月9日及10日
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瀚宇博
(5469)
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10
|其重要轉投資滬士電在湖北有設廠，市場擔心斷鏈危機
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神盾
(6462)
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10
|螢幕下指紋辨識戰局白熱化，難有廠商可與陸廠匯頂匹敵
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智崴
(5263)
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10
|日K連四黑，全數均線皆已失守，自營商偏空連日調節
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宣德
(5457)
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10
|三大法人同步出脫持股，合計405張，跌破季線支撐
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泰碩
(3338)
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10
|子公司泗陽泰碩2月10日才正常上班，三大法人齊拋
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玉晶光
(3406)
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10
|武漢肺炎擴大，陸廠紛紛延後開工，市場擔憂衝擊營運
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光罩
(2338)
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10
|其執行長違反證交法遭判有期徒刑，影響投資人信心
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金像電
(2368)
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10
|武漢肺炎發威，PCB族群多於中國生產，股價遭逢賣壓
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瑞儀
(6176)
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10
|外資連13日賣超，短中長期均線皆不保，陷百元保衛戰
製表：廖育偲