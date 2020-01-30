1月30日一分鐘強弱勢股

工商時報 廖育偲

1月30日一分鐘強勢股

公司

 漲幅(％) 強勢原因
新麗

(9944)

9.98

 全球疫情肆虐，防疫概念股發燒，盤中短暫漲停打開爆大量

健喬

(4114)

9.98

 武漢肺炎延燒，生技族群回神，開紅盤日有多檔個股飆漲停

豪展

(4735)

9.97

 接獲中國體溫量測急單，合計10～20萬隻，首季營運加溫

和桐

(1714)

9.97

 民生清潔需求激增，和桐大陸磺化類產品市占率達4成

中化生

(1762)

9.95

 原料藥族群的市場需求可望因武漢肺炎而提升，買盤卡位

國光生

(4142)

9.94

 防疫概念股成台股紅盤日萬綠叢中一點紅，資金逆勢搶進

盛弘

(8403)

9.9

 大健康平台打造完成，2020年聚焦營運優化，全力衝獲利

太景*-KY

(4157)

9.88

 新型冠狀病毒疫情難抑，生醫股成為盤面唯一強勢的族群

中化

(1701)

9.85

 台股鼠年一開盤就面臨補跌壓力，惟防疫概念股逆勢飆漲

生達

(1720)

9.48

 台股呈現補跌窘境，開低殺低，盤面僅防疫概念股紅通通

製表：廖育偲

1月30日一分鐘弱勢股

公司

 跌幅(％) 弱勢原因
億豐

(8464)

10

 大陸子公司因疫情影響，復工時間延至2月9日及10日

瀚宇博

(5469)

10

 其重要轉投資滬士電在湖北有設廠，市場擔心斷鏈危機

神盾

(6462)

10

 螢幕下指紋辨識戰局白熱化，難有廠商可與陸廠匯頂匹敵

智崴

(5263)

10

 日K連四黑，全數均線皆已失守，自營商偏空連日調節

宣德

(5457)

10

 三大法人同步出脫持股，合計405張，跌破季線支撐

泰碩

(3338)

10

 子公司泗陽泰碩2月10日才正常上班，三大法人齊拋

玉晶光

(3406)

10

 武漢肺炎擴大，陸廠紛紛延後開工，市場擔憂衝擊營運

光罩

(2338)

10

 其執行長違反證交法遭判有期徒刑，影響投資人信心

金像電

(2368)

10

 武漢肺炎發威，PCB族群多於中國生產，股價遭逢賣壓

瑞儀

(6176)

10

 外資連13日賣超，短中長期均線皆不保，陷百元保衛戰

製表：廖育偲

工商時報 廖育偲

證券產業新聞中心-證券組

你可能還喜歡

台股狂瀉近700點 網4字定義歷史上的今天

避險情緒增 元大滬深300反1爆歷史大量

3大法人賣超263億 台股跳水失守季線

上市、櫃企業營運快報