台股開紅盤 多頭向蘋果討救兵

美商蘋果上季營收創新高，財報超預期，儘管執行長庫克不諱言武漢肺炎會對本季表現添變數，但29日美股早盤，蘋果股價仍被推上327美元新高，三大指數也續揚，並帶動台積電ADR連日反彈。時值台股30日開紅盤日如臨大敵，摩根士丹利、廣發、瑞信證券等均偏多看待蘋果財報效應，外資更點出大立光、台積電就算短線遭調節，長線仍是亞股主要受惠供應鏈。

蘋果上季iPhone、穿戴式裝置、服務事業三大成長引擎齊發威。其中，穿戴式裝置（尤其是AirPods）成長動能驚人，加上服務事業持續成長，早就是外資圈看多蘋果的共識所在，這次更令市場驚喜的，在於蘋果iPhone 11系列取得成功，帶動iPhone營收年增8％，也是最能振奮台系供應鏈的來源。

外資圈對股王大立光、權值王台積電的基本面看好程度依舊高漲，但是，歐系外資分析師說，台股面臨武漢病毒不確定性帶來的補跌壓力，權值王台積電不免成為國際資金調節對象，觀察台積電美國存託憑證（ADR）自21日以來，累積跌幅縮小為2％左右，29日美股早盤，台積ADR持續反彈至57.4美元，除非恐慌氣氛過度蔓延，否則台積電開盤後能否奮力向上，絕對是台股紅盤日第一觀察指標。

台積電16日法說會後，外資圈全面鎖定包含蘋果在內的各大客戶帶來貢獻，花旗環球證券已給出402元新天價期望，外資圈共識值也在390元左右，據此來看，若股價出現較大幅度回檔，逢低買盤料將迅速進場承接。

摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟認為，蘋果供應鏈中雖僅有鴻海等少數台廠在武漢有生產基地，然接下來會不會有缺工問題、物流運輸會否中斷，才是供應鏈要面對的大挑戰，值得密切觀察。

蘋果供應鏈下一個觀察焦點，大摩認為將是各供應商未來幾周要釋出的營運展望，目前看來，新舊iPhone交替過渡期影響減少，加上低價iPhone SE2即將面世，對供應鏈為正面利多。惟外資分析師也提醒，短線受到武漢肺炎系統性風險影響，多數供應鏈可能還是都會先回檔修正。

瑞信證券表示，武漢冠狀病毒是眼前最主要不確定性因素，就算部分供應商受武漢停工影響，但蘋果有其他供應鏈可以替代，蘋果同時也在擬訂計畫，以緩解可能面臨的生產損失。