證交所取消新春團拜 金管會三大信心喊話

武漢新型冠狀病毒引發嚴重肺炎疫情延燒，美國道瓊指數重挫、國際油金價格動盪，30日開盤令人憂心。金管會29日宣布，證交所30日的新春團拜比照其他行政機關的做法決定取消，另外，金管會證期局也提出三大信心喊話，強調台股體質健全，投資人要有信心。

證期局首先指出，農曆春節封關期間，各國股市受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，普遍呈現下跌走勢，但依據我國主計總處109年1月21日發布108年及109年預測經濟成長率概估為2.73％及2.72％，預期明年度經濟成長可望持穩，加上上市櫃公司營收及獲利穩健，故目前台股體質仍然相當健全。

第二、金管會將持續密切觀察「肺炎疫情、中美貿易摩擦變化、美國聯準會利率政策及外資進出我國股市情形」等因素，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。另財政部表示，政府基金及國安基金必要時將適時評估是否進場，以維護金融市場秩序。

第三、為因應肺炎疫情，政府已採取相關防疫措施，台灣防疫工作良好，相信只要大家隨時關注衛福部或中央流行疫情指揮中心所發布之疫情資訊並配合辦理各項防疫工作，一定可以讓讓防疫保持良好成效，投資人要有信心。

受到武漢肺炎疫情持續擴散影響，國際股市震盪加劇。不只亞洲股市28日一片慘綠，美股道瓊工業指數也已跌掉454點，將今年以來的漲幅全數吐回，國際油價27日則跌至108年10月以來的最低，金管會表示將緊盯國際局勢，嚴陣以待。

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