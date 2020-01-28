台股紅盤日怎麼走？老謝驚洩恐怖數字

武漢疫情持續升溫衝擊全球金融市場，美股稍早重挫453點、跌幅1.57%，德、法股市下跌約2.7%，韓股今終場暴跌3%。財信傳媒董事長謝金河表示，依此跌幅比例來看，台股元月30日開盤可能狂瀉300點至400點起跳。

謝金河在臉書貼文表示，過去兩年，大家的話題都是美中貿易戰，今年武漢的疫情會成為金融市場最重要的焦點。深滬股市已經決定延後到2月開市，這一段時間，美股表現將成為最重要的焦點。

美股27日開低走低、終場重摔453點，在個股方面，重量級的FAAMG跌幅在1%至2%多；如蘋果下跌2.94%、微軟下跌1.67%、Google跌2.24%、亞馬遜跌1.79%，臉書跌1.41%，波音也挫跌2%，可以看出與大陸連結比重較高的個股，跌幅較大。

半導體類股也成為重災區，跌幅都在4%左右，如國人關注的台積電ADR下殺4.28%；英特爾、輝達和美光跌幅都在4%上下，艾司摩爾（ASML）則跌3.9%。

謝金河認為，依此推算，台積電在後天（30日）開盤會跳水15元，光是台積電暴殺，台股就要承受重摔200點的壓力，加上旅遊、飯店，以及跟大陸依存度高的個股跌幅會更大，投資人要有心裡準備。

「這一波疫情蔓延全球，金融市場也無可倖免。」謝金河引用JP Morgan提醒，每一次危機來臨都是贏家入市最好的機會，能抵抗風險，懂得危機處理的人，才會是贏家。

他認為，這次政府的危機處理能否像面對非洲豬瘟般，在人員流動頻繁的高難度任務中，台灣如何渡過這次危機？也是台灣安危之所繫！

（中時電子報 吳美觀）