先盛後抑 下半年力保萬點

統一投顧對2020年台股行情研判和先前多家投顧樂觀的看法不同，統一投顧認為2020年台股將是「禍福相倚、劇烈震盪」格局。統一投顧預估，2020年台股指數的高低點將在10,000～12,500點間，搭配資金行情的助攻，台股有機會在上半年向上衝高，越過歷史高點12,682點；不過，下半年也有可能因為特殊事件的發展，加權指數向下跌破萬點，所以2020年台股走勢會特別震盪。

首先，在全球經濟方面，雖然IMF於2019年10月15日發布最新全球經濟展望報告，受到美中貿易戰影響，2019年與2020年全球經濟成長率分別下修0.2％與0.1％。但是整體全球2020年GDP，仍由2019年之3.0％提升至3.4％，較2019年為佳，順利擺脫2019年成長力道趨緩的陰霾（2018年全GDP為3.3％）。尤其2020年1月15日美中貿易簽署第一階段協議，全球經濟成長將轉趨樂觀。

預期美國持續寬鬆

在美國經濟方面，2019年美國因受到貿易戰不確定性影響，企業推遲或取消投資計畫，因而對經濟成長造成顯著壓抑，而且進出口部分亦受到影響；不過，整體重要的消費動能依然保持穩健。另外，由聯準會最新官員利率點圖可見，官員普遍支持2020年不會升息，政策保持寬鬆，加上2020年為美國總統大選年，現任總統川普有連任壓力，因此可預期的將盡力保持美國經濟狀況無虞，因此由IMF、聯準會等各大機構預估，2020年美國經濟成長率約為2.0％，高於近10年平均1.8％，整體狀況依舊穩定。

不過美國今年下半年將面臨總統大選不確定性，且美中進入第二階段談判的深水區，關係恐再次轉為緊張，加上美股高處不勝寒，將使全球股市震盪加劇，預估道瓊指數26,000～32,500點。

在陸股方面，2020年適逢中國「十三五規劃」的收官年，也是邁向小康社會GDP翻轉一倍的驗收年，預期中國政府必將竭力維穩經濟，除加碼財政刺激、擴大建設外，貨幣政策也將穩健偏鬆。

因此，2020年中國在消費、製造業投資增速有望止跌回穩、基建投資繼續回升、房地產投資則維持高檔、進出口改善。全年GDP增速「破6」可能性不大，經濟成長動能有機會相對回穩。

人民幣有望止貶回升

此外，由於陸股的對外開放政策明確上MSCI及富時指數陸續調高陸股的權重，海外資金加碼A股趨勢可期。加上內資的養老金入市、保險資金上調權益投資比例、民眾資產配置由房市轉入股市等可觀的增量資金加持，2020年的陸股走勢相當值得期待。預估2020年上證指數介於2,850～3,500點，震盪盤堅；投資人可以透過複委託及ETF，參與陸股的投資。人民幣則因中美關係緩和及經濟回穩，有機會止貶回升，介於6.7～7.0兌1美元，強勢整理。

在台灣方面，行政院主計處則分別將台灣2019年及2020年GDP成長率由2.19％上修至2.64％、由2.55％上修至2.72％；由於美中貿易戰降溫，2020年經濟成長預估值可望再度上修。且觀察台灣2019年出口數據，雖受美中貿易戰影響，但資訊通訊等相關電子產品，成長仍然持續最多，顯見電子產品是這一波美中貿易戰的受惠者。

由於2020年台灣經濟成長率（GDP）較2019年為佳，加上全球資金持續寬鬆，搭配整體台股上市櫃公司獲利的成長趨勢，在第一季獲利成長力道表現最強，之後成長力度逐季遞減，並在第四季重新復甦；因此推估2020年台股走勢將出現「上半年走揚，下半年轉弱」的「先盛後抑」格局；指數的高點很可能出現在上半年，下半年將出現指數拉回修正，甚至可能下探10,000點支撐。影響2020年台股的變數，除了上市櫃公司獲利的成長趨勢先高後低外，Fed將於2020年6月底停止擴表、第二階段中美貿易談判進入深水區的變數、英國展開脫歐的後續動作，以及美國總統大選結果，都會對股市造成重大影響。

由於2020年指數高低點達2,500點，上下波動劇烈，因此需要聚焦產業趨勢以及市場題材，慎選個股，才是獲利制勝的關鍵。由於台積電法說會已經為電子業上半年旺季行情背書，因此電子股仍是上半年選股的主軸。

統一投顧看好六大選股方向，包括(1)5G概念股、(2)華為「去美國化」轉單股、(3)半導體族群、(4)穿戴式裝置、(5)低基期轉機股（被動元件、DRAM），以及(6)水泥股，都是投資人可以留意的標的。