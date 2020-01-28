群益金鼎證券看金鼠年明星股

報價Q1反彈 記憶體獲利看俏

記憶體產業經過市場需求不振、供給過多使得產品價格不斷下跌，但為追求更高的先進製程以達到單位成本降低，公司又必須投入更多的資金研發，隨著競爭先進製程的投資門檻越來越高，記憶體產業為高資本支出的產業。為度過蕭條危機，記憶體產業陸續出售整併，因此現在己成為寡佔市場。

記憶體產業發展至今，先進的顆粒研發技術、人才及專利都掌握在前幾大廠商手中，築起的競爭高牆已讓新進者難以進入。在寡佔的市場情況下，前幾大廠商會暗中有默契地控制產量，以維持價格水準，如價格過低時便停止擴廠，或是中止部分產線生產，透過降低供給來拉升價格；價格過高時，廠商則會選擇擴產來提升獲利，雖隨著供給增加，價格會逐步下降，但先進製程的導入也會使單位成本降低。

2019年12月31日Samsung南韓華城的工廠，發生短暫1分鐘跳電，使得華城廠區內的部分工廠短暫停產，初步確認影響有限。雖然整體記憶體供給未因此事件受到重大影響，但買方備貨意願進一步增強。

由於Samsung華城廠區Line 13的DRAM生產主要為20／25nm的利基型記憶體產品，使得利基型DRAM現貨價反彈。此外，受到1Xnm產品供貨不順影響，短期伺服器需求面轉強，預估2020年第一季伺服器DRAM單價季增約5％。

2020年1月7日Kioxia位於日本三重縣四日市Fab6工廠，內部設備發生火警。根據Kioxia對客戶所發布的通知，儘管火勢很快就被撲滅，且未造成任何人員傷亡。不過相關起火原因及工廠生產設備損害狀況，仍在進行調查與統計中。

不過，考量火災發生在工廠的無麈室內，恐導致無麈室短期內無法正常運作，尤其Kioxia在NAND Flash市佔率為20％左右，因此有可能對2020年首季OEM或是通路市場NAND Flash供貨造成影響，使得價格上漲趨勢更加明確。

DRAM和NAND Flash在2020年第一季將止跌反彈，預估相關台廠獲利將會受惠，惟長期而言，中國以國家之力建立記憶體產業鏈的完整體系，將對未來記憶體市場的寡占性產生結構性的影響。

供需改善 貨櫃航商甩陰霾

中美貿易戰為全球景氣帶來不確定性，2019年貨櫃市場需求成長率約2.5％，供給成長率則約3.9％；展望2020年，國際研究機構Alphaliner預估，貨櫃市場需求與供給年增率分別為2.6％及3.1％，儘管需求增長幅度有限，然因供給增速放緩，故整體供給過剩的情況有望舒緩。

此外，2020年開始限硫令生效，全球船舶皆必須使用含硫量低於0.5％的燃料，或是安裝脫硫器及使用其他新型燃料以達到低硫排放標準，藉此來降低船舶排放物所造成的環境污染。

限硫令雖為航商帶來成本壓力，另一方面卻有利市場運力減少，為航商營運帶來新的契機，理由在於：（1）一艘船舶安裝脫硫器耗時約30～45日，可消耗部分市場運力；（2）目前每噸低硫油價格相較於高硫油約高出300美元以上，船齡較大的船舶因耗油量高，安裝脫硫器又不符經濟效益，恐提前淘汰出局；（3）在高低硫油價差擴大時，愈早安裝脫硫器者，回收期間愈短，較具競爭優勢。

綜上所述，中長期而言，宜正向看待貨櫃運價走勢，主因包括：（1）市場過剩的運能壓力已逐漸與航商獲利極大化的目標相觸，未來航商對於大船TEU數升級需求將降溫，航商龍頭馬士基亦於2019年3月宣布不再建造大船；（2）2015～2016年景氣底部期間，航運公司面臨倒閉及重組，市場集中度也因而快速提升，前四大航商集中度即逾50％，且其在手訂單佔整體市場現有運能比重低於5％，觀察馬士基在手訂單偏低，顯示未來為了搶佔新船市佔率而重啟價格戰的機率不高，市場秩序有望獲得控制；（3）市場大船下水高峰已近尾聲，加上國際環保法規將墊高新船營運成本，未來航商在訂購新船時將更為謹慎，同時也會加快老舊船舶的淘汰，有利抑制運力擴張。

投資建議方面，基於產業供給秩序獲得改善，有利支撐運價走勢，股價淨值比（PBR）偏低的公司投資價值將逐漸浮現，重點個股包括長榮（2603）及萬海（2615）。