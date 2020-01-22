去年12月證券劃撥存款 續創歷史新高

台股2019年12月攻克「萬二」，法人加散戶衝衝衝，根據中央銀行發布的當月金融情況，外資匯入38.38億美元，代表散戶資金動能的證券劃撥存款增加至2兆749億元，續創歷史新高紀錄。

中美簽署第一階段協議，外資加大匯入力道，買超台股新台幣533億元，散戶也跟著衝，激勵12月台股大漲507.57點。根據央行統計顯示，活期性存款、證券劃撥存款均創新高，且外國人新台幣存款積極投入股市，月減61億元，股市資金動能強勁。央行官員表示，當月活期性存款爆增1,948億元，來到16.95兆元的歷史新高，定期及定儲存款當月逆向下滑920億元，來到14.30兆元，資金湧入股市，交易延續活絡不變。

央行官員指出，2019年散戶在集中市場的占比大多約六成上下，全力搶攻新高行情，股市交易熱絡，使得個人戶資金轉換相對靈活，資產配置移動快速。同時凸顯國內資金結構相當充裕，股市資金動能強勁，尤其台股基本面佳，且現金股利殖利率居高，長期以來受到都受到外資的青睞。

當月外匯存款大減721億元至6兆341億元。央行官員說明，主要是企業支付貨款的需求，及年關短期資金需求高峰的季節性因素，加上民眾的個人財務調度，在新台幣與外幣之間做轉換的結果。

但M1B及M2年增率2019年12月呈現雙降，各來到7.44％及4.12％，差距則與前一個月持平在3.32個百分點，另1至12月M1B及M2平均年增率分別為7.15％及3.46％。央行官員強調，M1B及M2年增率均下滑，「變動不是很大」，主要是活期儲蓄存款成長減緩的影響，轉進投入保險商品，其實銀行投資及放款還是增加，且外資也擴大匯入。對此，銀行主管解讀，這是因為停售儲蓄險的效應。

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